SUPER BOWL 2017/ Lady Gaga sul palco, lo spot di Justin Bieber e il teaser di Stranger Things 2 (Spot, halftime show e curiosità)

SUPER BOWL 2017, SPOT, HALFTIME SHOW E CURISITÀ: LADY GAGA PROTAGONISTA DELL’HALFTIME SHOW, LO SPOT CON EINSTEIN - Lady Gaga sarà la protagonista dell’Halftime show del Super Bowl 2017, il più grande evento annuale della tv statunitense. Nella pausa del match che vede i New England Patriots scontrarsi con gli Atlanta Falcons la cantante di origini italiana porterà sul palco la sua musica e il grande spettacolo è garantito. La popstar sarà la regina della serata e anche uno degli spot che verranno trasmessi durate il Big Game 2017 le rende omaggio. National Geographic sta per lanciare la serie Genius: Einstein e per farlo ha voluto chiamare in causa proprio miss Germanotta. Nello spot che pubblicizza la serie vedremo infatti il grande genio della matematica, interpretato da Geoffrey Rush, mentre suona col violino la melodia della celebre hit Bad Romance. La notte del Super Bowl è la più grande vetrina dell’anno e questo modo originale di presentare la serie prodotta da Brian Grazer e Ron Howard non mancherà certo di catturare l’attenzione dei milioni di telespettatori sintonizzati sul Big Match. Clicca qui per vedere lo spot.

SUPER BOWL 2017, SPOT, HALFTIME SHOW E CURISITÀ: JUSTIN BIEBER PER T-MOBILE - Tra i 18 spot che verranno trasmessi durante il Super Bowl 2017 c’è anche quello T-Mobile che vede protagonista Justin Bieber. Il cantante, testimonial del brand, si trasforma in un “esperto di celebrazioni” e insieme a Rob Gronkowski, giocatore dei New England Patriot, e Terrell Owens, sei volte vincitore del Probowl, ripercorre ironicamente la storia delle esultazioni per il touchdown dalla preistoria ad oggi. Attraverso lo spot il cantante canadese propone ai fans un gioco social: per partecipare bisogna usare l’hashtag #UnlimitedMoves condividendo sui social network video in cui ci si mostra mentre si balla. I migliori verranno addirittura condivisi dallo stesso Bieber, che nel video promette di postare i suoi preferiti mentre, con indosso un elegante smoking, si dimena a ritmo di musica esultando a modo suo e dando il buono esempio ai fans. Clicca qui per vedere il video dello spot.

SUPER BOWL 2017, SPOT, HALFTIME SHOW E CURISITÀ: IL TEASER DI STRANGER THINGS - La serata del Super Bowl 2017 è la vetrina perfetta e gli sponsor fanno a gara per vedere i loro spot trasmessi durante il Big Match arrivando a spendere cifre enormi. Ma oltre agli spot questa sera, domenica 5 febbraio 2017, vedremo in onda il teaser di Stranger Things 2. La serie Netflix fenomeno dell’anno scorso che ha appena portato a casa un Sag Awards per il miglior cast in una serie drammatica si appresta a tornare sugli schermi con una seconda stagione e i fans non vedono l’ora di poter assaporare un piccolo assaggio di ciò che vedremo. L’annuncio di EW ha acceso l’entusiasmo dei telespettatori che per ora si sono dovuti accontentare della prima immagine tratta dalla seconda stagione: in questa foto diffusa in rete nei giorni scorsi vediamo Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard), e Lucas (Caleb McLaughlin) vestiti da Ghostbusters (clicca qui per vederla). Stranger Things 2 sarà ambientata nel 1984, un anno dopo gli eventi della prima stagione. Il produttore esecutivo Shawn Levy ha dato un indizio importante sulla trama: “Il demogorgone è stato distrutto, ma il male no”.

