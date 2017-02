SILVIO SARDI, IL "PADRE PER CASO" DEL FIGLIO DI LORY DEL SANTO: DA TRUMP AL RAPPORTO CON DEVIN (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Dopo l'incredibile gaffe di Lory Del Santo a Domenica Live, Silvio Sardi sarà protagonista nel corso della nuova puntata del programma di Barbara d'Urso. L'uomo è stato definito "padre per caso" dall'attrice, che era stata invitata in studio per commentare le dichiarazioni del suo ex compagno. Silvio Sardi ha voluto dire la sua sull'incontro tra Lory Del Santo e Donald Trump, ma quando Barbara d'Urso lo stava annunciando alla showgirl, quest'ultima se ne è uscita con un'esclamazione che ha "paralizzato" lo studio. «Chi sarebbe?» ha chiesto a Barbara d'Urso, come se non lo conoscesse affatto. Poi ha spiegato: «Non saprei riconoscerlo. È il padre, ma è un caso che lo sia». L'uscita a sorpresa di Lory Del Santo non solo ha divertito il pubblico di Domenica Live, ma è diventata virale. Se ne tornerà a parlare oggi con il diretto interessato Silvio Sardi. Clicca qui per il video della dichiarazione di Lory Del Santo su Silvio Sardi.

SILVIO SARDI, IL "PADRE PER CASO" DEL FIGLIO DI LORY DEL SANTO: DA TRUMP AL RAPPORTO CON DEVIN (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Silvio Sardi è il "padre per caso" del figlio di Lory Del Santo: la definizione è stata data dall'attrice, che a Domenica Live ha dichiarato recentemente di non aver mai pensato di abortire. E, infatti, ha cresciuto suo figlio Devin senza la collaborazione del padre biologico. Nel 2009 suo figlio Devin ha parlato a Diva e Donna di suo padre: «Verso i sei o sette anni ho realizzato che quel signore che si chiama Sardi era mio padre. Tutto qui. Quando poi l'estate scorsa ho incontrato Silvio l'ho trovato un uomo simpatico, con carisma». Durante l'intervista Devin Arnold, che vive negli Stati Uniti e fa il fotografo, ha poi elogiato sua madre: «Mia madre merita dieci e lode. Non ci ha mia fatto mancare nulla e non ci ha mai fatto sentire la mancanza di una figura paterna». Quali rivelazioni farà Silvio Sardi su Lory Del Santo e il figlio Devin a Domenica Live? Lo scopriremo oggi nel corso della nuova puntata.

