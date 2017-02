Spot Super Bowl 2017 / Le pubblicità, video da 30 secondi: Justin Bieber, Tom Brady e un Einstein che suona Lady Gaga

SPOT SUPER BOWL 2017: VIDEO DI 30 SECONDI PER LE LE PUBBLICITÀ MILIONARIE DELL’INTERVALLO - 30 secondi celebrità si diceva una volta, ora sono 30 secondi di ricchezza estrema: il Super Bowl sta per sbarcare nella notte italiana con la grandissima finale di football americano che tiene incollato il mondo intero (quest’anno in lizza per il titolo New England Patriots contro Atlanta Falcons). Tra i momenti più attesi certamente anche gli spot nell’intervallo più famoso degli sport: per circa mezz’ora di intervallo tra il primo e il secondo tempo del Super Bowl, prima un breve show (anch’esso super milionario) con Lady Gaga estrema protagonista e poi i vari spot pubblicitari che valgono svariati milioni di dollari per 30 secondi memorabili. E allora, se davanti allo schermo ci saranno più di 200 milioni di spettatori, tra attori, star, marchi storici e serie tv, ci sarà da sbizzarrirsi anche quest’anno. Un bacino enorme di potenziali acquirenti che ha convinto ben 18 leader del commercio mondiale ad acquistare uno spazio pubblicitario dalla Fox che quest'anno si è aggiudicata i diritti televisivi per la trasmissione del mega evento. Ecco qui la lista completa: T-Mobile (telefonia), Intel (informatica), Wix (informatica), Snickers (alimentari),Turbo Tax (azienda di aiuto fiscale), Avocado (pubblicità sul consumo del tipico frutto messicano), Hyundai (autovetture), Lexus (autovetture), Skittles (biciclette), Buffalo Wild Wings (ristorazione), Mercedes (autovetture), Squarespace (informatica), Tide (prodotti per lavare), Yellow Tail (vini), Bai (softdrink), Tiffany & Co (gioielleria), Honda (autovetture), Kia Niro (autovetture). Insomma, siete pronti al grande show mediatico? Ecco qui sotto i principali protagonisti di questo 2017 in “spot”….

SPOT SUPER BOWL 2017: JUSTIN BIEBER PROTAGONISTA! - Gli spot del Super Bowl sono certamente business ma soprattutto spettacolo: se vi dicessimo che Albert Einstein suonerà Lady Gaga, che Justin Bieber parteciperà agli hashtag di T-Mobile e il giocatore forse più famoso al mondo di football, tra l’altro presente nella finalissima, Tom Brady che parla con i computer; ecco, cosa ci direste? No, non stiamo impazzendo, è il mondo della pubblicità, cari! La star Justin Bieber sarà il volto più celebre e iconizzato negli spot del Super Bowl di quest’anno: il cantante amato dalle teen e non solo presterà il suo volto all'azienda della telefonia T-Mobile. In uno spot di 60 secondi dal titolo “Everyone loves unlimited”, il cantante ricorda l'evoluzione della danza fatta dai giocatori dopo un touchdown. Al video partecipano anche i giocatori dei New England Patriots, Rob Gronkowski e Terrell Owens che incoraggiano gli ascoltatori a condividere il video della propria versione della “end-zone celebration”, usando l'hasthag #UnlimitedMoves. Con lui poi ci sarà anche Tom Brady, con l’Intel che punta tutto sul miglior giocatore al mondo di football: replay 360 della Intel durante le prime fasi della sua routine quotidiana. La tecnologia permette agli ascoltatori del Super Bowl di mettere in pausa la visione della partita e vedere ogni azione di gioco da varie angolazioni per una visione totale dell'evento. Dopo il “Brady everyday” spunta anche la novità Albert Einstein: per pubblicazzare la serie tv-evento in onda a maggio su National Geographic, Genius: Einstein, lo spot vede protagonista il premio Oscar Geoffrey Rush nei panni di Albert Einstein mentre suona al violino… Bad Romance di Lady Gaga. Chiudiamo con la novità di questo 2017: ci sarà infatti il primo spot “live” dello storia del Super Bowl; come riporta la stessa Fox, il colosso degli snack Snikers ha scelto l’attore Adam Driver come proprio testimonial. «Ma la vera novità della sua pubblicità è che sarà la prima trasmessa dal vivo durante il Super Bowl. Per ora l'azienda ha rilasciato un teaser di 5 secondi che verrà trasmesso nel terzo quarto della partita in cui si mostra un cartonato dell'attore di Star Wars durante un provino vicino a un cavallo e a un cowboy “morto”. Il lancio della pubblicità sarà accompagnato da una diretta video di 36 ore su un fantomatico set pubblicitario».

