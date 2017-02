Stefano De Martino/ Alle Mauritius da solo o in compagnia? Il viaggio "segreto" del ballerino (oggi, 5 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, ALLE MAURITIUS IN COMPAGNIA? (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino è partito per uno splendido viaggio alle Mauritius per godersi un po' di meritato riposo lontano dal lavoro e dal caos cittadino. Sono in molti a chiedersi se Stefano sia partito da solo o in compagnia e, addirittura, molti fan hanno iniziato a cercare di capire se fosse con qualcuno guardando i riflessi delle posate nelle foto che ha pubblicato Stefano. C'è chi addirittura asserisce di aver visto una ragazza vestita di nero in un cucchiaio: potrebbe sembrare la trama di un film horror, ma in realtà quello riflesso nel cucchiaio è solo Stefano che, per l'appunto, stava facendo una foto alla sua lauta colazione. Il ballerino sta tenendo una specie di diario di viaggio sui social network, documentando con foto e video - e l'aiuto di un selfie stick - i magnifici posti che sta visitando alle isola Mauritius. Insomma, ci dispiace per gli amanti del gossip, ma sembra che Stefano sia solo soletto in questo viaggio.

STEFANO DE MARTINO, ALLE MAURITIUS IN COMPAGNIA? IL DISTACCO NECESSARIO DA BELEN (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - L'ipotesi più accreditata è che Stefano De Martino avesse bisogno di un po' di stacco e relax a causa della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez e del rapporto rovinato sempre con la sua ex moglie. Belen sembra lanciargli in continuazione delle frecciatine tramite social network - anche se i due hanno smesso di seguirsi a vicenda - e forse Stefano ha deciso di chiudere per un po' con le vecchie beghe familiari. Per adesso si gode il suo viaggio in solitaria alle Mauritius e di certo non c'è posto più bello per riposare l'anima e rigenerarsi prima di tornare in città che immergersi nel verde. Quando tornerà in Italia Stefano De Martino tornerà ad aiutare i ragazzi nel programma che l'ha lanciato, Amici di Maria De Filippi: deve fare il pieno di riposo e relax quindi prima di tornare nel caos della vita televisiva!

