TAMARA LUNGER/ Cosa racconterà nel salotto di Fabio Fazio? (Che fuori tempo che fa 5 febbraio 2017)

TAMARA LUNGER, L’ALPINISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - A Che fuori tempo che fa, seguito di Che tempo che fa, in onda la domenica alle ore 21:30, condotta da Fabio Fazio, con ospiti fissi quali Luciana Littizzetto e Nino Frassica, dedicata ai personaggi di spicco dell'attualità, operanti in ogni ambito, ospiterà il 5 febbraio 2017 Tamara Lunger. L'alpinista, scialpinista ed esploratrice di Bolzano si è distinta per diverse scalate importanti, tra cui quella del 2014 del K2, il monte della catena dell'Himalaya, secondo in altezza dopo l'Everest, con i suoi 8.609,02 metri, che la classificò come la seconda donna italiana ad aver raggiunto questa cima. È stata campionessa italiana di alpinismo nel 2006 e nel 2008, ha conseguito la Pierra Menta nel 2007 e nel 2008 e, sempre nel 2008, ha conseguito il titolo di campione del mondo sulla lunga distanza.

TAMARA LUNGER, L’ALPINISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA STORICA RINUNCIA DELLA VETTA DEL NANGA PARBAT (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Nel febbraio dello scorso anno della Lunger si è parlato molto per la sua rinuncia al raggiungimento dell'ambita cima del monte Nanga Parbat, di 8.125 metri, la nona montagna più alta del mondo, situata nel Kashmir, a nord del Pakistan. Il Nanga Parbat è denominata anche La montagna assassina a causa dell'alta percentuale di morti avvenute tra i suoi scalatori. il 26 febbraio del 2016 iniziò la scalata del monte insieme a tre colleghi, ma, afflitta da una forte e persistente nausea già dall'alba di quel giorno, e ormai allo stremo per la stanchezza e la disidratazione, decise a un certo punto di tornare indietro, sia per non rischiare la vita, sia per non ostacolare la scalata dei suoi compagni, il pakistano Ali Sadpara, primo a raggiungere la vetta, lo spagnolo basco Alex Txicon e l'italiano Simone Moro, che riuscirono nell'impresa.

TAMARA LUNGER, L’ALPINISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: BIOGRAFIA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - La trentenne alpinista Tamara Lunger, figlia di un noto scialpinista altoatesino, Hansjörg Lunger, nasce a Bolzano il 6 giugno del 1986. Il 23 maggio del 2010 è la donna più giovane al mondo (allora aveva 24 anni) a raggiungere la cima del monte Lhotse, situato nelle immediate vicinanze dell'Everest, sull'Himalaya. Il 26 luglio del 2014 raggiunse l'ambitissima vetta del K2 e nel febbraio del 2016 iniziò la scalata del Nanga Parbat, rinunciandovi, però, a circa 150 metri dalla cima.

© Riproduzione Riservata.