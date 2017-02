TESTE DI COCCO/ Su Italia 1 il film con Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi, alla regia Ugo Fabrizio Giordani (oggi, 5 febbraio 2017)

TESTE DI COCCO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 FEBRAIO 2017: IL CAST - Teste di cocco, il film inonda su Italia 1 oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 16.25. Una pellicola di genere commedia realizzata nell’anno 2000 in Italia dalla Medusa Film che si è occupata anche della fase di distribuzione nei botteghini e nel mercato dell’home video, della durata di circa 100 minuti per la regia di Ugo Fabrizio Giordani. Nel cast sono presenti tra gli altri Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi, Manuela Arcuri, Marisa Merlini, Philippe Leroy, Marco Messeri, Valentina Persia e Lucianna De Marco. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TESTE DI COCCO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 FEBRAIO 2017: LA TRAMA - A Roma vivono due fratelli di nome Pietro (Alessandro Gassman) e Tommaso (Gianmarco Tognazzi). I due fratelli hanno caratteri e stile di vita molto differenti. Pietro è una sorta di modello che vive alla giornata mentre Tommaso dopo aver completato gli studi è diventato un valido chirurgo plastico anche se non sempre le proprie clienti sono soddisfatte. In questo spesso gli viene in aiuto il fratello che per evitare denunce e cause legali, flirta con loro portando avanti delle fugaci relazioni. Un giorno vengono messi al corrente dal comune di Roma che occorre effettate la riesumazione del padre che era morto diversi anni prima in un viaggio in Malaysia. I due fratelli decidono che devono essere presenti entrambi a questo evento ma per loro incredibile sorpresa si accorgono che la tomba sia completamente vuota. A questo punto incominciano a pensare che in realtà il loro padre non sia mai morto e che potrebbe essere ancora vivo e quindi partono alla volta della Malaysia dove incontrano Filippo (Marco Messeri) ed ossia l’ex socio in affari del padre. Loro sapevano che a spedire la bara in Italia fosse stato Filippo ma in realtà quest’ultimo sconfessa questa versione sostenendo che il corpo del socio si trovi sepolto lì. Insospettiti i tre decidono di riesumare anche questa tomba scoprendo che ancora una volta la bara è completamente vuota. Non resta che investigare sulla questione arrivando a scoprire che il padre avesse un’altra figlia di nome Nina (Manuela Arcuri) che a sua volta è stata vittima di questa sorta di scherzo da parte del padre. In pratica l’uomo ha utilizzato questa tecnica per chiudere diversi capitoli della propria vita costruendo diverse famiglie. Alla fine arrivano alla vera tomba del padre scoprendo che ha lasciato a tutti i figli un villaggio vacanza a tutti i figli. Pietro e Tommaso notando come si possa vivere bene lì, decidono di rimanervi inviando alle proprie famiglie a Roma due bare ovviamente vuote.

© Riproduzione Riservata.