THE LAST SHIP 3 / Anticipazioni puntata 5 febbraio 2017: Chandler destituito, ripristinerà l'ordine nel Paese? (finale di stagione)

THE LAST SHIP 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 5 febbraio 2017, Premium Action trasmetterà l'ultimo episodio di The Last Ship 3, in prima Tv assoluta. Sarà la 13°, dal titolo "Ultimo atto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tom (Eric Dane) e Slattery (Adam Baldwin) proseguono a guidare la Nathan James verso il punto prestabilito per impedire la diffusione della finta cura, individuando altri due cacciatorpedinieri. Intanto, Tex (John Pyper-Ferguson) viene sottoposto a diverse torture, ma riesce a liberarsi e ad unirsi alla Foster (Marissa Neitling) e Barnes (Devon Gummersall), riuscendo a salvarli prima che gli uomini di Peng (Fernando Chien) possano ucciderli. Dopo essere sfuggito all'attacco dei missili, Takehaya (Hiroyuki Sanada) manifesta la volontà a Chandler di poter ritornare nella sua città natale con la moglie ed il figlio. Più tardi, il Presidente Oliver (John Cothran) tiene un discorso in pubblico riguardo alla minaccia viruss, mentre la Foster, Tex e Barnes si avvicinano al comizio. Il Presidente degli Stati Uniti sta per dare pieno potere alle regioni, ma Barnes prende la parola e vengono allontanati entrambi. Tex e Kara prelevano Oliver, allontanandosi anche dalla Shaw (Elisabeth Röhm), che lancia l'allarme. Gli uomini della donna non riescono a fermarli, ma riescono a trattenere il giornalista. La Shaw subito dopo diffonde la notizia che i terroristi hanno prelevato Oliver e che Michener (Mark Moses) è stato assassinato dal gruppo armato che lavorano con talpe interne al governo, guidati dallo stesso Presidente. Annuncia inoltre che Chandler è in stato d'arresto per aver complottato contro la Nazione e dichiara la caduta del governo. Tex e la Foster si uniscono a Tom ed il suo gruppo all'esterno della Nathan James, che il Comandante ha messo opportunatamente in silenzio radio. Dopo aver liberato un villaggio, Tom si rende conto che uno dei suoi militari e più vicini subordinati si è venduto alla Shaw. La donna invece deve fare fronte alle richieste dei diversi Consiglieri, che minacciano di mettere in blackout tutta la Nazione. A quel punto la Shaw inizia a mettere in dubbio che la Nathan James sia stata realmente silurata come ha creduto fino a quel momento. Grazie all'ufficiale, Tom ottiene un incontro con Castillo (Al Coronel), in modo da riprendere il controllo del Paese. Il generale Bradley (Alex Carter) accetta di presenziare alla cattura di Castillo, nonostante sia convinto che sia necessario ucciderlo per evitare che stermini tutta la sua squadra.

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 13 "ULTIMO ATTO" - Siamo ormai arrivati alle battute finali di The Last Ship 3. La serie Tv muove i suoi passi verso la fine, mentre l'incertezza avvolge ancora il suo futuro. I fan si chiedono infatti se le avventure del Comandante Tom Chandler e dell'equipaggio della Nathan James, proseguiranno oppure no. Nell'ultima puntata assisteremo intanto alla resa dei conti, dove ancora una volta Chandler dovrà lottare per mantenere libero il suo Paese. Per riuscire nel suo intento, dovrà tuttavia affrontare una minaccia più grande di tutte quelle viste fino a questo momento. Nella sua squadra abbiamo notato il ritorno di Slattery e Tex, due elementi che in passato hanno comportato una grande vittoria, ma anche una perdita considerevole all'interno della ciurma. Cosa succederà adesso che il mondo non prevede forze militari in attivo? Intanto notizie positive sembrano giungere dall'emittente madre riguardo al rinnovo dello show. Secondo alcune indiscrezioni, The Last Ship 4 metterà ancora più in luce il rapporto che esiste fra Slattery e Chandler. E questo senza che uno dei due, nello specifico Eric Dane, sia presente con lo stesso ruolo mantenuto finora. La Nathan James dovrà fare infatti i conti senza il loro vecchio leader e le redini del comando verranno affidate al suo braccio destro. Chandler stabilirà infatti che entrerà in riposo per un periodo indefinito di tempo, dopo aver perso diverse persone a lui care nell'arco della missione. Una scelta che ha incontrato non pochi dissensi da parte dei telespettatori, che mettono in dubbio la possibilità che il personaggio di Alec Baldwin possa ereditare il testimone del protagonista.

