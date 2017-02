UN SAPORE DI RUGGINE E OSSA/ Su Rai Movie il film con Marion Cotillard e Matthias Schoenaerts (oggi, 5 febbraio 2017)

UN SAPORE DI RIGGINE E OSSA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Un sapore di ruggine e ossa, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 23.15. Una pellicola dal genere sentimentale e drammatica che è stata prodotta nel 2012 da una coproduzione tra Francia e Belgio. Il film che è già stato trasmesso sul piccolo schermo raggiungendo sempre un ottimo successo tra il pubblico, è stato diretto dal regista Jacques Audiard, mentre nel cast figurano gli attori Marion Cotillard che interpreta Stephanie, Matthias Schoenaerts che interpreta Alì van Versch, Armand Verdure che da volto al piccolo Sam, Céline Sallette che veste i panni di Louise, Corinne Masiero che interpreta Anna e Bouli Lanners nel ruolo di Martial. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN SAPORE DI RIGGINE E OSSA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia di Alì e di Stephanie. Il primo vive al Nord della Francia con il figlio Sam di appena 5 anni, è un ex pugile fallito, che non ha soldi e nemmeno un lavoro e non può garantire un futuro al bambino. Stephanie invece è una donna sicura ed affermata che lavora in un acquario ammaestrando orche, ed in più è una bellissima principessa. Il destino decide di farli incontrare quando Alì si trasferisce al sud della Francia, da sua sorella. Una volta lì, il protagonista prova a cambiar vita, le cose migliorano leggermente anche perchè il bambino trova nella zia una figura di riferimento e sopratutto hanno una casa in cui rifugiarsi. Durante una serata in un locale, i due protagonisti si incontrano a causa di una rissa, e Alì decide di riaccompagnare a casa Stephanie. Tra loro scatta qualcosa che però non sboccia in quanto ci sono troppe differenze che li dividono. Sarà ancora una volta il destino a farli incontrare dopo un pò di tempo ma intanto ci sono stati dei cambiamenti. Il principale è che Stephanie a causa di un incidente è costretta su una sedia a rotelle senza gambe.

