UNDERCOVER BOSS/ Anticipazioni puntata 5 febbraio 2017: chi sarà il protagonista della serata?

UNDERCOVER BOSS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017: CHI SARÀ IL PROTAGONISTA? - Continuano sul Nove gli appuntamenti con Undercover Boss, il programma che vede il campo di una grande azienda infiltrarsi tra i suoi dipendenti e lavorare, per un giorno, al loro fianco sotto copertura. Stasera, domenica 5 febbraio 2017, il canale trasmetterà una nuova puntata: il format è stato ripreso con successo anche qui in Italia e, al momento, su Rai 2 è in onda la quarta edizione del Boss in Incognito, guidata da Nicola Savino (dopo le conduzioni di Costantino Della Gherardesca e di Flavio Insinna). La trasmissione, come hanno dimostrato gli ascolti dell'ultima puntata (con protagonista Costantino Vaia leader di Pomì) ha saputo ritagliarsi una buona fetta di fans è affezionati, riuscendo a non rimanere schiacciato dal match di Coppa Italia e dalla prima de L'Isola dei Famosi su altri canali. Il Nove, dunque, propone una versione stranieri del format, anche se il meccanismo del programma è lo stesso: anche più tardi, dunque, seguiremo il percorso di un boss accuratamente camuffato all'interno della sua stessa azienda, pronto a conoscere i proprio dipendenti, capire come lavorano e scoprire anche qualche dettaglio della loro vita privata. Il protagonista della puntata di Undercover Boss in programma oggi si chiama Dan Duffy, amministratore delegato dell'United Real Estate Group.

