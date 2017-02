UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Alessandro Schincaglia nuovo tronista al posto di Manuel Vallicella? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALESSANDRO SCHINCAGLIA TRONISTA AL POSTO DI MANUEL VALLICELLA? – Alessandro Schincaglia, senza polemiche e con estrema educazione, in poche esterne con Sonia Lorenzini, ha conquistato non solo la tronista di Uomini e Donne ma anche il pubblico a casa. La decisione di Alessandro di eliminarsi, arrivata nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, ha letteralmente spiazzato sia Sonia che i fans del programma che sognavano di vedere la tronista e il corteggiatore insieme. Alessandro Schincaglia, però, dopo aver sentito la sua ex fidanzata, ha messo in dubbio la sua capacità di mettersi in gioco e corteggiare la Lorenzini. Nonostante l’addio, però, il nome di Alessandro Chhincaglia continua ad essere accostato a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore, infatti, nelle ultime ore, è finito al centro di numerosi rumors. Da una parte ci sono le voci che lo vorrebbero come nuovo tronista di Uomini e Donne in caso di addio di Manuel Vallicella e, dall’altra, ci sono i rumors che lo vorrebbero nuovamente nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Sonia Lorenzini. Ad oggi, l’ipotesi più plausibile è quest’ultima. Secondo quanto ha rivelato il Vicolo delle News, infatti, Alessandro Schincaglia è stato beccato in partenza per Roma in compagnia della troupe di Uomini e Donne. Il nuovo beniamino del pubblico di Uomini e Donne, dunque, tornerà da Sonia o sarà davvero il nuovo tronista di Uomini e Donne? La verità verrà a galla solo nella prossima registrazione del trono classico quando Manuel Vallicella annuncerà la sua decisione definitiva.

