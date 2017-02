UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani e Michele D’Ambra stanno insieme? Lo sfogo del cavaliere (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GEMMA GALGANI E MICHELE D’AMBRA, LO SFOGO DEL CAVALIERE – Gemma Galgani e Michele D’Ambra sono i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere sono stati beccati insieme dal settimanale Diva e Donna mentre, mano nella mano, passeggiavano per le strade di Roma prima di dirigersi insieme in albergo. Le foto di Gemma e Michele hanno subito fatto il giro del web e scatenato le reazioni dei fans che chiedono di conoscere cosa stia accadendo tra la dama storica del programma di Maria De Filippi e il cavaliere di 18 anni più giovane che pare aver fatto breccia nel suo cuore dopo sette tentativi andati a vuoto. Dopo la pubblicazione delle foto del settimanale Diva e Donna, Michele D’Ambra è stato letteralmente bersagliato dalle domande dei fans. I seguaci del trono over, infatti, chiedono di conoscere la natura del rapporto tra la dama e il cavaliere. Se Gemma, per il momento, pur essendo molto attiva sui social, non si pronuncia, Michele, invece, si è lasciato andare ad uno sfogo. “Mi stanno massacrando in tutti i gruppi che mi chiedono di entrare… devi sapere che da quando è uscito lo scoop del giornale di gossip, tutti mi cercano e mi inseriscono nei gruppi dove discutono di uomini e donne. Ci sono tante arpie che mi uccidono”, scrive il cavaliere sui social. Tra Gemma e Michele, dunque, è nato davvero l’amore o è il classico fuoco di paglia destinato a spegnersi dopo pochi appuntamenti?

