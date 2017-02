UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Video, Sonia Lorenzini “smascherata” da Mario Serpa? Lei elimina Alessandro Calabrese (Trono Classico, oggi 5 febbraio)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: VIDEO, SONIA ELIMINA ALESSANDRO C. E LITIGA ANCORA CON SERPA - Domani pomeriggio a partire dalle 14.45, si riapriranno i battenti del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini, cosa vedremo in onda? Come ben sapete, le nuove dinamiche della seconda stagione del trono si stanno evidenziando giorno dopo giorno e, in televisione è già andata in onda l'eliminazione di Luca Rufini che non ha fatto breccia sul cuore di Sonia. La Lorenzini ben presto manderà via anche Alessandro Calabrese, l'ex gieffino arrivato alla corte di Maria nella speranza di tornare alla ribalta dopo la fine della storia d'amore con Lidia Vella, ex concorrente (insieme a lui) dell'ultima edizione "non vip" del Grande Fratello. Domani dalle 14.45, puntuale come non mai, si aprirà il nuovo appuntamento in onda su Canale 5 e condotto come sempre da Maria De Filippi con la partecipazione di Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore e Mario Serpa in qualità di nuovo opinionista che si scaglierà ancora una volta contro Sonia. La Lorenzini infatti, dietro le quinte del programma piangerà per colpa del fidanzato di Claudio Sona che affermerà: "Vederla piangere a me dispiace ma non penso di averle mancato di rispetto, ho solo detto la mia su quello che pensavo". Durante la puntata ci sarà spazio anche per la spinosa segnalazione arrivata alle orecchie di Serpa sul potenziale coinvolgimento di Sonia nei confronti di Federico. "Io voglio che il messaggio che passi di me è quello di una persona pulita!" affermerà Sonia in puntata per poi eliminare anche Alessandro Calabrese. Cliccate qui per visualizzare il video in anteprima.

