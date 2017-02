UOMINI E DONNE / Gossip: Claudio Sona e Mario Serpa rispondono alle critiche e mettono a tacere gli haters! (oggi, 5 febbraio 2017)

GOSSIP UOMINI E DONNE: CLAUDIO E MARIO CONTRO GLI HATERS E CHI LI ACCUSA DI BUSINESS - Claudio Sona e Mario Serpa hanno avuto modo di recente di dire la loro sulle ultime polemiche che li hanno investiti come coppia. Come ben sapete infatti, Claudio e Mario sono stati la prima coppia gay ufficiale uscita dalla prima stagione del trono classico di Uomini e Donne. Per loro ci sono stati numerosissimi complimenti ma anche tante critiche e così, durante la giornata di ieri, la coppia ha voluto fare il punto della situazione ai microfoni di Radio Radio, intervistati da Giada De Miceli: cosa è successo? La coppia ha raccontato della loro unione affermando che, come in ogni relazione che si rispetti anche loro talvolta hanno delle problematiche da affrontare. Quando sono insieme convivono ma ancora non si sono definitivamente spostati in una sola città. Per quanto riguarda la spinosa faccenda legata al tatuaggio di Claudio Sona, l'ex tronista ha affermato che tutte le persone importanti hanno un posto nel suo corpo attraverso un tatuaggio e Juan, è una persona che gli ha regalato forti emozioni e tutt'ora fa parte della sua vita come amico. Presto ci sarà spazio anche per un tatuaggio insieme a Mario. Serpa di contro, ha affermato di non avere alcun tipo di problema e che tutto ciò che afferma la rete a lui non interessa. Claudio ha raccontato qualche dettaglio della sua scelta affermando che Francesco Zecchini non era falso ma non andava bene per una relazione insieme a lui. In ultimo la coppia ha confessato di amarsi e, sulle recenti accuse di business, dichiarando di non disdegnare i soldi, ha affermato che essere la prima coppia gay di Uomini e Donne non vuol dire doversi chiudere in un convento!

