UOMINI E DONNE / Gossip: Karina Cascella contro Giulia De Lellis… ancora? (News, oggi 5 febbraio 2017)

GOSSIP UOMINI E DONNE: KARINA CASCELLA VS GIULIA DE LELLIS, L’EX OPINIONISTA NON SI ARRENDE - Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono forse la coppia del trono classico di Uomini e Donne più seguita dagli estimatori. Dopo la partecipazione di Andrea alla prima edizione del Grande Fratello in versione Vip, Giulia si è guadagnata l'attenzione mediatica anche per via di una polemica molto forte tra lei ed Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti ed anche lei in gioco insieme alla madre. Asia ed Andrea inizialmente erano uniti da un forte sentimento di amicizia che però, nel corso delle puntate è stato messo da parte dal Damante che non voleva ferire la sua fidanzata. Una volta fuori dalla Casa più spiata di Cinecittà, la coppia si è abbondantemente confrontata con Asia e la madre ma anche con altri personaggi e, tra questi emerge Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne che da sempre non nutre alcuna simpatia nel confronti della De Lellis. Durante il corso delle ospitate da Barbara d'Urso infatti, Karina non perde l'occasione per puntare il dito contro i due fidanzati e, anche di recente ha nuovamente detto la sua attaccando ancora Giulia. Secondo l'ex compagna di Salvatore Angelucci infatti, queste continue notizie legate alla probabile gravidanza di Giulia De Lellis accrescono solo la sua fama e nulla di più. "Ogni mese è incinta!", ha affermato l'ex opinionista affermando che, quando vi è un calo della loro popolarità, puntualmente esce fuori la notizia sulla possibile gravidanza della fashion blogger. Giulia e Andrea risponderanno nuovamente alle critiche oppure le ignoreranno? Attendiamo prossimi sviluppi…

