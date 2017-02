UOMINI E DONNE / Gossip e news: Camilla Mangiapelo,"chi fugge non sa cosa si perde". Nuova frecciatina social? (Trono classico, oggi 5 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP: CAMILLA MANGIAPELO, "CHI FUGGE NON SA COSA SI PERDE", NUOVA FRECCIATINA SOCIAL? - Procede a gonfie vele la storia fra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, che si sono scelti nel salotto del trono classico di Uomini e Donne qualche settimana fa e che oggi continuano a vivere la loro bellissima favola supportati dai tanti fan in rete. I due protagonisti hanno dato vita a un progetto particolare dal titolo#DameUnaSonrisa, che li porterà a condividere momenti del quotidiano su youtube per rendere partecipi i tanti follower su ciò che accede ogni giorno nella loro vita, ma presto li rivedremo assieme ad altre cinque coppie in una puntata speciale di uomini e donne dedicata proprio agli amori che si sono formati nell'ultimo periodo su Canale 5. Nelle ultime ore, però, ha fatto riflettere uno scatto pubblicato su Instagram da Camilla Mangiapelo. L'ex corteggiatrice, infatti, ha pubblicato delle parole che hanno tutta l'aria di essere rivolte a una persona in particolare, eccole: "In amore vince chi ama, chi fugge non sa cosa si perde". Questo il messaggio scritto da Camilla. Ma la frase ha un destinatario? Forse sì. Molti, infatti, ricordano che la scelta di Riccardo Gismondi è avvenuta come conseguenza dell'abbandono di Martina Luchena, che in seguito all'ennesima incomprensione ha deciso di lasciare lo studio di maria De Filippi senza fare più ritorno. Riccardo, che in quell'occasione ha scelto di non seguirla, ha fatto ricadere quindi la sua preferenza su Camilla, una scelta affrettata ma della quale non si è mai pentito. Le parole della Mangiapelo sono rivolte alla sua ex rivale? Se volete visualizzare il post e la sua foto, potete cliccare qui.

