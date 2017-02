UOMINI E DONNE / Gossip shock: Gianmarco Valenza è stato picchiato? Ecco la foto che ha sollevato le polemiche! (oggi, 5 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: FOTO, GIANMARCO VALENZA È STATO AGGREDITO? - Gianmarco Valenza nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto social che sta letteralmente facendo il giro della rete, cosa è successo? L'ex tronista di Uomini e Donne si è guadagnato un posto in prima fila dopo aver partecipato alla seconda edizione di Temptation Island, il reality show dedicato alle coppie, in onda durante il corso dell'estate. Dal programma però, Valenza ne è uscito con una relazione terminata e la tristezza nel cuore per non avere catturato l'attenzione della ex Aurora Betti. Durante un confronto negli studi Elios di Uomini e Donne, Maria gli ha proposto il trono e lui, dopo un breve percorso ha scelto Laura Molina, modella milanese lasciata dopo un paio di mesi. Valenza inoltre, è tornato in pista per alcune fortissime dichiarazioni contro il programma che gli ha regalato la popolarità. Ultimamente poi, la sua visibilità si era nuovamente evidenziata per via di un presunto flirt con Lidia Vella, ex fidanzata di Alessandro Calabrese che recentemente aveva tentato di "rubare" il cuore di Sonia Lorenzini partecipando al trono classico. Proprio nelle ultime ore, Gianmarco Valenza ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in primo piano con il volto completamente tumefatto: cosa è successo? La foto ha fatto il giro della rete scatenando non poche polemiche. "Che brutto mondo" ha scritto l'ex tronista come didascalia all'immagine. I fan di Valenza hanno pensato che il ragazzo fosse stato picchiato gravemente ma, il giovane ha successivamente postato una fotografia di un amico truccato nella stessa maniera. Lo "scherzo" però, è risultato essere abbondantemente di cattivo gusto ed ha sollevato le polemiche e le critiche del popolo della rete. Per visualizzare la foto "incriminata", potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.