UOMINI E DONNE / Trono Classico anticipazioni: la puntata speciale con sei coppie, ecco quali! (oggi, 5 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI: ECCO CHI SARANNO LE COPPIE DELL’APPUNTAMENTO SPECIALE - Grandissima attesa per la puntata speciale del trono classico di Uomini e Donne registrata la passata settimana. Quante le coppie protagoniste? Quando andrà in onda? Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha dato sul web alcuni indizi fondamentali regalando, come sempre, preziose informazioni e anticipazioni da condividere con i fan della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. La stessa ex postina di C'è posta per te, qualche tempo fa aveva annunciato via internet la messa in onda a breve della puntata speciale dedicata agli ex protagonisti del programma e, dalle prime novità delle rete, abbiamo appreso che tra le coppie saranno sicuramente presenti Clarissa Marchese con Federico Gregucci, ma anche Claudio Sona insieme a Mario Serpa e Claudio D'Angelo con la giovanissima Ginevra Pisani. Anche Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo saranno presenti così come Andrea Damante e Giulia De Lellis. La Mennoia però, ha parlato di ben sei coppie protagoniste e quindi, la rete si sta chiedendo incessantemente chi sarà la sesta! A questo punto si palesano varie possibilità; si potrebbe trattare di Marco Fantini e Beatrice Valli in attesa del loro primo figlio oppure Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che potrebbero annunciare ufficialmente di essere tornati insieme dopo la crisi che li ha tenuti lontani per alcuni mesi. Staremo a vedere cosa succederà a breve e, se volete visionare lo stato di Raffaella Mennoia a cui facciamo riferimento, potete cliccare qui.

