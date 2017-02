Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sonia Lorenzini nella bufera a causa di Federico, le rivelazioni di Mario Serpa, video (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI NELLA BUFERA A CAUSA DI FEDERICO, LE RIVELAZIONI DI MARIO SERPA, VIDEO - Le nuove puntate del trono classico, così come anticipato da un video pubblicato pochi minuti fa da Witty Tv, si concentreranno su Sonia Lorenzini e sulle accuse mosse da Mario Serpa nei suoi confronti. "Vederla piangere a me dispiace, assolutamente. Non penso di avergli mancato di rispetto, io ho soltanto detto la mia su quello che pensavo". Queste le parole del nuovo opinionista di Uomini e Donne, che riporterà in studio il contenuto di alcunI rumors, che vedono Sonia Lorenzini già molto vicina a un suo corteggiatore, Federico, del quale sarebbe già profondamente innamorata. Ma la tronista non resterà con le mani in mano e, pur di non sottostare alle dichiarazioni di una fonte anonima, cercherà un modo per contattare il misterioso individuo: "Si può chiamare questa persona? Perché io voglio che passi un messaggio di me, una persona pulita!", dirà la tronista su tutte le furie. Naturalmente, la puntata si concentrerà anche sulle sue ultime esterne e vedremo quindi Sonia alle prese con Alessandro S, incapace di sbloccarsi e dare il via a una vera conoscenza, e con Emanuele, che evidenzierà come la tronista, nei suoi confronti, spesso sia poco presente e distaccata. Sono queste le tante novità che il pubblico vedrà nei prossimi episodi dedicati al trono classico. Se volete visualizzare il video delle anticipazioni su Witty Tv, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.