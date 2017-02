VALERIA ROSSI/ La cantante ospite nel salotto di Fabio Fazio su Rai 3 (Che fuori tempo che fa 5 febbraio 2017)

VALERIA ROSSI, LA CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Domenica, 5 febbraio 2017, andrà in onda una nuova puntata del talk show Che fuori Tempo Che Fa. L'appuntamento è su Rai Tre, a partire dalle ore venti: il conduttore Fabio Fazio avrà, nuovamente, la possibilità di intervistare differenti volti noti dello spettacolo e, tra questi, figura la cantante Valeria Rossi la quale racconterà com'è adesso la sua vita, dopo il successo del 2001.

VALERIA ROSSI, LA CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL SUCESSO E LA SUA VITA DA MAMMA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Valeria Rossi è nota per aver interpretato la canzone, tormentone estivo nel 2001, Tre Parole. Sole, cuore e amore... un ritornello che si è insinuato nella testa di tutti, grandi e piccini, senza poter andare via. La sua collaborazione con la casa discografica va avanti dal 2001 sino al 2005 quando, con molto rammarico da parte della cantante, la prima decise di interrompere la collaborazione musicale. In un'intervista afferma che non si riconosce in un solo ruolo o identità precisa ma, in qualche modo, tenta di pensare ed agire cercando di sentire in maniera sua tali azioni, riconoscendo un po' di se stessa in ognuna di esse. Le è stato chiesto come sia riuscita a reggere il successo derivante dalla sua hit estiva: lei risponde dicendo che non accettava il fatto che tutti si sentissero in diritto, senza conoscerla, di toccarla oppure di prendersi altro tipo di confidenze. Valeria afferma anche che non è facile lavorare, e stare a galla, nel mondo della musica e chi c'è riuscito ha investito molto tempo, tante risorse ed altrettanto denaro, godendo anche della capacità di bravi agenti. Oggi è mamma di un bellissimo bambino e lavora come cantautrice, ritenendosi soddisfatta di quello che fa. La Rossi continua dicendo che stare lontana dalla visibilità dei mass media le ha fatto bene poiché, così facendo, ha potuto evolversi e scoprire nuove cose di se e delle sue capacità. Oggi afferma di essere contenta poiché vanta tantissime collaborazioni cantautoriali con il produttore di Andrea Bocelli, con un quartetto che apre in tutto il mondo i concerti del famoso tenore, Patty Pravo e molti altri artisti appartenenti alla casa discografica della Emi Music. A Valeria auguriamo buon lavoro e tantissime altre soddisfazioni, sia professionali che nella vita in generale.

VALERIA ROSSI, LA CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: DALLA MUSICA ALLA SCRITTURA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 29 GENNAIO 2017) - Valeria Rossi nasce a Tripoli il 7 marzo del 1969, cresciuta a Roma, è una cantante, cantautrice e scrittrice italiana. Molto conosciuta per la hit estiva Tre Parole, pubblicata nell'anno 2001, insieme all'album anch'esso molto valido Ricordatevi dei Fiori. In seguito la sua casa discografica ha pubblicato un altro album, intitolato Osservi l'aria, il quale però non ha avuto lo stesso successo del primo. Dopo questo secondo album inizia a lavorare come cantautrice per Mietta, oltre ai cantanti sopra citati, Jessica Brando la quale ha partecipato a Sanremo nella categoria Nuova generazione e Chiara Civello. Inoltre pubblica un libro di ricette per bambini, con allegato un cd audio, ed un libro in cui rivela quali siano le sue riflessioni sul successo della canzone che l'ha portata ad essere così conosciuta in Italia, ma anche in Spagna con Tres Palabras.

