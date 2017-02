ALESSIA MARCUZZI / Riuscirà a mantenere la calma e il suo solito sorriso anche questa sera? (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata oggi 6 febbraio)

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY SHOW: LA FOTO IN VIAGGIO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Alessia Marcuzzi sarà al timone anche stasera, lunedì 6 febbraio, della seconda puntata dell’Isola dei famosi 2017. La conduttrice ha già dimostrato di saper portare la calma anche nei momenti di grande agitazione e sicuramente stasera non sarà da meno. Oltre al mondo dello spettacolo la grande passione della presentatrice è la moda, come ben sanno coloro che seguono “La Pinella” sui social. La Marcuzzi ama dare consigli in materia di “fashion” ai suoi fans e lo ha fatto anche ieri mostrando a tutti la sua borsa, fotografata accanto a lei mentre si trovava in treno diretta verso la sua prossima meta: “In viaggio con la mia @marksandangels bag #marksandangels #lemieborse #bag #topbag #fashion #ootd #onthetrain #madeinitaly”. Lo stile di Alessia è sempre molto apprezzato, come testimoniano gli oltre 15mila like collezionati in un paio d’ore dalla sua foto: clicca qui per vederla.

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY SHOW: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - La prima puntata dell'Isola dei Famosi non è andata in onda il 30 Gennaio, ma il 31 Gennaio, perchè sull'isola di Cayo Cochinos c'era un vero e proprio uragano. All'inizio della trasmissione, la conduttrice Alessia Marcuzzi è entrata in studio in abito bianco presentando calorosamente l'opinionista della nuova edizione del reality, che è Vladimir Luxuria. In seguito, la Marcuzzi si è collegata con i naufraghi presenti in Honduras e alcuni concorrenti hanno minacciato di lasciare il reality, a causa del maltempo. A quel punto, la presentatrice ha cercato di convincere Massimo Ceccherini a rimanere sull'isola, in quanto l'attore toscano voleva già abbandonare tutto. Grazie ad Alessia comunque, Ceccherini ha deciso alla fine che non sarebbe uscito dal programma. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, poi, la Marcuzzi ha presentato la sfida al televoto tra Giulia Calcaterra e Desirèe Popper e dopo un pò di suspence, la conduttrice ha detto che la sfida era stata vinta dalla Calcaterra, che è diventata così una nuova concorrente del reality. In seguito la presentatrice ha comunicato ai naufraghi che quest'anno ci saranno due isole. La prima è quella dei primitivi, in cui si vive con acqua e pelli. La seconda invece è quella degli evoluti, in cui ci sono delle caverne con il tetto e il fuoco. Dopo questa comunicazione Alessia ha presentato, con l'aiuto dell'inviato Stefano Bettarini, la prova per decidere chi tra i naufraghi sarebbero stati gli evoluti e chi i primitivi. Al termine della prova, la conduttrice ha stabilito che, tra i concorrenti, in 4 si erano conquistati il titolo di non evoluti, Ceccherini, Eva Grimaldi, Raz Degan e il modello Andrea Marcaccini. Successivamente, Alessia ha presentato la prova ricompensa, in cui i concorrenti dovevano prendere con la bocca l'acqua dal mare e sputarla con una cannuccia di legno in un recipiente. Durante la sfida, la Marcuzzi ha incoraggiato i concorrenti e si è divertita tanto, soprattutto quando alla concorrente Dayane Mello è uscito il seno di fuori. Al termine della prova, la Marcuzzi ha detto ai naufraghi che avevano vinto 4 stuoie molto grandi. In seguito, i concorrenti hanno fatto le nomination. Al termine delle votazioni, la Marcuzzi ha dichiarato che i nominati della settimana erano Samantha De Grenet e Dayane Mello e ha stabilito che le nominate della settimana, insieme con Ceccherini, Degan, la Grimaldi e Maccarcini, sarebbero dovute andare sull'isola dei primitivi, mentre gli altri concorrenti sarebbero stati portati sull'isola degli evoluti.

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY SHOW: UNA CONDUZIONE PERFETTA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nella prima puntata del reality dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha dimostrato di saper condurre nel migliore dei modi il reality. La presentatrice infatti non ha mai perso la testa, ma ha mantenuto la calma soprattutto quando alcuni naufraghi minacciavano di lasciare il programma. La Marcuzzi ha dimostrato di non utilizzare nessuna strategia nella conduzione, si comporta in maniera imparziale con i concorrenti e non privilegia mai nessuno. L'impatto della prima puntata del reality di sopravvivenza sulla conduttrice è stato assolutamente tranquillo. Alessia infatti non si è fatta prendere dall'emozione, ma in maniera serena ha portato a termine la trasmissione, aiutata anche dall'opinionista Vladimir Luxuria.

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY SHOW: COSA CI RISERVERA' PER QUESTA SERA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Questa sera ci si aspetta che la Marcuzzi dimostri la sicurezza e la calma di sempre. La presentatrice dovrà sicuramente affrontare anche delle situazioni difficili e complicate, ma grazie al suo carattere, supererà sicuramente sempre il tutto con tranquillità e saggezza.

