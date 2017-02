AMICI 16/ Ed. 2017, News: tanti rimproveri e poca disciplina, la scuola sotto accusa? (oggi, 6 febbraio)

AMICI 2017, ED.16 NEWS: TANTI RIMPROVERI PER GLI ALLIEVI DEL TALENT SHOW DI MARIA (OGGI, 6 FEBBRAIO) - In attesa di iniziare con la nuova settimana, scopriamo gli ultimi accadimenti della scuola di Amici 16 che, con il suo appuntamento pomeridiano ha aperto i battenti lo scorso sabato 4 febbraio con la lunga puntata in onda su Canale 5, condotta - come sempre - da Maria De Filippi. Cosa è successo? Vi ricordiamo che il daytime del programma andrà in onda - come di consueto - dal lunedì al venerdì su Real Time (canale 31) e sarà condotto da Stefano De Martino e Marcello Sacchetta i due ballerini che durante il sabato, si dedicano solo alle coreografie e alle esibizioni con gli allievi e gli altri professionisti. Ad aprire le danze ci ha pensato la nuova "polemica" della scuola con Andreas Muller speranzoso di poter formare una terza squadra sostenuto da Alessio, Riccardo e Lo Strego. Maria però, dopo aver sentito le loro spiegazioni ha affermato che la cosa non era fattibile. Dopo il rifiuto da parte della produzione inoltre, ne è seguito un duro sfogo di Andreas che ha palesato più volte di avere difficoltà con la maggior parte degli allievi della scuola. Successivamente si sono aperte le porte della prima sfida con la vittoria dei "Senza Piani" e la sfida di Giada (successivamente sostituita dai professori). La seconda gara invece, ha visto la vittoria dei "Tasso Rosso" e la sfida di Oliviero che ha battuto Davide. La prova Vodafone ha visto sfidarsi Mike Bird contro Shady ma le loro esibizioni secondo Alex Braga non sono state affatto convincenti: "Sembravate due turisti in vacanza - ha affermato il prof per poi proseguire - Esibizioni dannose e senza convinzione". Durante la prova libera inoltre, i professori hanno lasciato spazio a Sebastian contro Andreas e la vittoria, è andata nelle mani del secondo. Gli allievi però, hanno ricevuto alcuni provvedimenti e molti rimproveri, cambieranno le cose durante il corso della settimana? Appuntamento con Amici 16 oggi, dalle 13.50 su Real Time!

