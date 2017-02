ANDREA MARCACCINI/ Espulso? In lizza per la leadership ma l'ex fidanzata lo mette nei guai (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata 6 febbraio)

ANDREA MARCACCINI, BUFERA IN ITALIA PER LE ACCUSE DELL’EX FIDANZATA, RISCHIA L'ESPULSIONE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Andrea Marcaccini, il modello riccionese che questa sera all’Isola dei famosi 2017 sosterrà la prova per diventare il primo leader di quest’edizione del reality, non deve affrontare solo le dure condizioni di vita a cui è sottoposto in Honduras. In Italia è infatti al centro della bufera per la rivista rilasciata dall’ex fidanzata, la modella 21enne Daniela De Jesus Cosio, al settimanale Chi. La ragazza ha infatti denunciato l’ex compagno lo scorso luglio alla Procura di Milano per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona, come viene riportato su Ilrestodelcarlino.it. Sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini ha raccontato: “Ho denunciato Andrea dopo che mi ha picchiata. L’ho fatto perché in un Paese civile un comportamento del genere andrebbe punito”. La “bomba” sulla vita privata di Marcaccini è ormai deflagrata e non è detto che la vicenda ora resa pubblica non abbia conseguenze sulle sua esperienza nel reality show di Canale 5. In chiusira della puntata di martedì Alessia Marcuzzi ha assicurato che è “tutto sotto controllo” ma anche affermato che ci sono notizie spiacevoli su uno dei concorrenti e che queste potrebbero cambiare il suo percorso sull’Isola.

ANDREA MARCACCINI, IL MODELLO NEL REALITY DI CANALE 5: IN LIZZA PER LA LEADERHISP (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nella prima serata di Canale 5 ritorna l’appuntamento con il reality L’Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuiria nei panni di opinionista e di Stefano Bettarini in quelli di inviato speciale. Tra i concorrenti che si stanno maggiormente mettendo in mostra in queste prime giornate di Isola c’è senza dubbio il modello Andrea Marcaccini che sta dimostrando grande temperamento, forza fisica e qualità di leader. Polemiche a parte per una brutta vicenda che ha riguardato il suo recente passato sentimentale, Morcaccini si è mosso molto bene nel corso della prima prova leader. Una prova che consisteva nel risalire il fiume legati ad un anello inserito in una corda. Infatti, il modello è stato primo tra i maschi ad arrivare a toccare il totem posto alla fine del percorso guadagnandosi oltre a 2 banane, anche la possibilità di sfidare questa sera Giulia Calcaterra per la leadership del gruppo. Vedremo se porterà a casa questo risultato.

ANDREA MARCACCINI, IL MODELLO NEL REALITY DI CANALE 5: A PESCA CON CECCHERINI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Andrea Marcaccini è dunque entrato immediatamente nel meccanismo di questa nuova isola, dimostrando in effetti di avere tutte le carte in regola per essere ben visto dal gruppo e quindi puntare dritto alla vittoria finale. Il modello ha primeggiato nella prima prova leader, giungendo per primo al traguardo tra i maschi guadagnandosi quindi la possibilità di diventare il primo leader di questa edizione 2017 dell’Isola dei famosi (dovrà vedersela questa sera nella sfida con l’ex velina Giulia Calcaterra). Oltre a questo Marcaccini ha dimostrato di avere anche tanta voglia di fare e di volere dare un contributo tangibile al gruppo. Infatti nel corso del secondo giorno di Isola assieme all’attore Massimo Ceccherini, si è messo all’opera nella pesca allo scopo di procacciare cibo per lui e per il resto della compagnia. Una pesca che però si è rivelata poco proficua con l’immancabile battuta del comico toscano che ha etichettato quest’isola come una sorta di pacco sotto questo punto di vista.

ANDREA MARCACCINI, IL MODELLO NEL REALITY DI CANALE 5: NOMINA LA COPPOLA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nella prima puntata serale dell’edizione 2017 dell’Isola dei famosi, il modello Andrea Marcaccini ha avuto un comportamento in linea con lo stile del programma non entrando nella polemica iniziale che ha visto protagonista soprattutto Samantha De Grenet che si è lamentata per le condizioni al limite a cui sono stati sottoposti e soprattutto per avere indosso da alcune ore abiti completamente bagnati. Dopo la presentazione con tanto di clip che lo vede sdraiato sul letto di uno psicanalista (sceneggiatura uguale per tutti i concorrenti) Marcaccini è stato inserito nella lista dei Non evoluti (novità di questa edizione del reality) assieme a Massimo Ceccherini, Eva Grimaldi e Raz Degan. Infine nella fase delle nomination decide di nominare la cantante neomelodica Nancy Coppola in quanto con lei ha avuto poco tempo per socializzare non riuscendo per il momento a stabilire un rapporto.

