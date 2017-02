AVANTI UN ALTRO/ Valeria non porta a casa il premio per un soffio: chi giocherà oggi, 6 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 6 febbraio 2017) - Si rinnova anche oggi, lunedì 6 febbraio 2017, l’appuntamento con Avanti un altro, il game show guidato da Paolo Bonolis in fascia pre serale su Canale 5: il conduttore, la fidata spalla Luca Laurenti e tutti il particolare universo del Minimondo del programma sono pronti a tornare sulle scene. In attesa di scoprire chi giocherà, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Come di consueto, viene presentato sia il Salottino con i personaggi e Miss Claudia, che il primo concorrente. Sullo sgabello si siede Nancy, una cantante di Napoli, precisamente di Arzano: si esibisce in una canzone prima di iniziare con le domande. Ma sbagliandole si autoelimina e gioca al suo posto il nuovo concorrente Giorgio. Il ragazzo lavora nella città di Firenze ed ha l'hobby del burraco, poi entra in studio anche la Bonas, ossia Laura Cremaschi, che gli tiene compagnia mentre risponde alle domande: purtroppo le risposte errate lo mettono fuori gioco. Subentra così Cristiana, una madre ed una moglie dalla provincia di Roma: risponde alle domande di Laurenti in maniera esatta e così pesca 30 mila euro. Proseguendo a giocare le tocca scegliere un personaggio del Salottino, ed è la volta dell'Alieno che con il suo modo simpatico si presenta e legge la domanda con l'eventuali risposte. Cristiana perde anche lei quindi ancora un altro concorrente partecipa al gioco e tocca a Luca di Bologna, che deve risponde alle domande di Paolo e Luca che indossano il cappello classico dei russi. In un russo maccheronico le pongono e il concorrente risponde esattamente: anche lui dal pidigozzo trova 30 mila euro e decide di continuare a giocare. La sua scelta lo porta alla sconfitta così a giocare c'è Greta, una ragazza siciliana, nel presentarsi si dichiara a Laurenti che risponde in maniera simpatica. Anche lei come gli altri che l'hanno preceduta perde la possibilità di diventare campione, quindi si prosegue con un altro concorrente che risponde al nome di Valeria, una cassiera della provincia di Lucca. Il Salottino torna protagonista dove viene scelto lo Scienziato pazzo, una volta letto la domanda, il conduttore chiede spiegazione al giudice Christian. La donna dà la risposta giusta e trova la Pariglia dal pidigozzo che ovviamente cambia, così nel ripescare ci sono 25 mila euro, sarà lei a giocare per il gioco finale essendo l'ultima concorrente. La cifra in palio è 125 mila euro, li vincerà se darà 21 risposte esattee calcolando che il tempo totale a disposizione è di 250 secondi, dove gli ultimi 100 scalano il montepremi di 100 mila euro. Valeria frizza a 29 mila euro quando le mancano solo 4 domande, a questo punto Bonolis legge più lentamente tutte i quesiti. Purtroppo però la concorrente sbaglia l'ultima domanda e così ad un soffio dal traguardo perde la cifra frizzata.

