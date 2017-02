BELEN RODRIGUEZ/ News: la sorella Cecilia sente la mancanza di Santiago, foto (oggi, 6 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA DEDICA DELLA SORELLA CECILIA PER IL PICCOLO SANTIAGO, FOTO (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Negli ultimi giorni Belen Rodriguez è intervenuta su Instagram con un lungo messaggio, nel quale traspare chiaramente la sua insofferenza verso le critiche che, in questo periodo, sembrano non volersi placare: sia quando si tratta del piccolo Santiago, sia per quanto riguarda l'ex Stefano De Martino e il nuovo amore Andrea Iannone. La showgirl ha risposto a tono, ma non è stata certo l'unica a finire nel mirino: è capito anche al ballerino di Amici, quando ha pubblicato uno scatto in cui lo si vede baciare sulla bocca il piccolo Santi. C'è qualcun altro, dunque, che potrebbe finire nella bufera a causa di una fotografia: Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, è alle prese con diversi impegnai professionali. L'altro giorno è intervenuta su Instagram pubblicando un'immagine in cui la si vede al fianco del nipotino, proprio mentre gli dà un bacio sulla bocca. Cecilia Rodriguez ha voluto aggiungere una dedica carica di dolcezza, scrivendo: "Oggi mi manchi particolarmente... Vorrei morderti quelle guance e rubarti uno di questi baci". Il gesto della sorella di Belen Rodriguez ha nuovamente fatto discutere i fans, anche se questa volta la maggior parte dei commenti solo carichi di tenerezza: clicca qui per vedere il post di Cecilia Rodriguez direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

