Beautiful / Anticipazioni puntata 7 febbraio: Eric si sta innamorando di Quinn?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 7 FEBBRAIO: ERIC E' INNAMORATO DI QUINN? - Il viaggio è stato lungo e chiarificatore ma finalmente nella puntata di Beautiful di domani il quartetto formato da Wyatt, Steffy, Eric e Liam potrà cominciare il proprio soggiorno a Montecarlo. Non ci sarà però spazio per il riposo, almeno in un primo momento, in quanto arriverà subito il momento della presentazione di Eric e della spiegazione della sua presenza nell città menagasca. Il patriarca Forrester racconterà quindi ai giornalisti la sua emozione per avere ripreso in mano le redini della casa di moda da lui fondata, cercando in questo modo di spostare la loro attenzione dal possibile scandalo relativo alla paternità di Douglas. Le parole di Eric verranno accolte con grande entusiasmo e il nuovo Amministratore Delegato sarà molto soddisfatto, ritrovando di fatto quel potere e successo che da qualche anno aveva ceduto a favore dei figli. Ma proprio quando tutto sembrerà ritrovare un senso per Eric, la sua mente non sembrerà troppo concentrata nel clamore mediatico e nella Forrester Creations. Al contrario: lo stilista non potrà fare a meno di pensare a Quinn, da lui stesso lasciata solo qualche ora prima. Sarà dunque innamorato di lei? E mentre sarà davvero coinvolto in questo flirt, la gioielliera sarà in viaggio verso Montecarlo, decisa a risolvere la situazione con l'amante una volta per tutte. La loro relazione riprenderà o Eric metterà definitivamente la parola fine nonostante i suoi sentimenti?

