Beautiful/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Ridge ammette le sue colpe?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: RIDGE CONFESSA LA VERITA' A BROOKE? - Sarà una settimana all'insegna delle grandi novità quella che attenderà i telespettatori americani di Beautiful. L'entrata in scena del clan Spectra sta scatenando grande curiosità e sicuramente non mancherà di riservare grandi sviluppi sia in ambito sentimentale che professionale. Ma dovrà essere tenuto d'occhio anche il triangolo formato da Ridge, Eric e Quinn, che negli ultimi giorni è stato arricchito anche dal ritorno a casa da parte di Brooke. La Logan era a conoscenza delle intenzioni del fidanzato di smascherare gli intrighi di Quinn, senza sapere fino a che punto lui si è spinto con la sua matrigna. Non mancherà tuttavia di notare la stranezza nel comportamento della Fuller e di Ridge, diventati improvvisamente molto amici, al punto che lei è arrivata ad affrire all'ex rivale la carica di Co-Amministratore Delegato della Forrester Creations. A quanto pare Brooke non ci metterà molto a capire che qualcosa deve essere accaduto tra la coppia, al punto da costringere il fidanzato a dire la verità: gli spoiler di oggi specificano infatti che Ridge racconterà il segreto che lui e Quinn hanno mantenuto. Ma siamo davvero certi che parlerà del bacio che si sono scambiati a San Francisco?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: LA FINE DEI CARRIDGE - La nuova settimana di programmazione di Beautiful si aprirà all'insegna della tristezza. Proseguirà infatti la romantica cena organizzata da Ridge a villa Forrester, nella quale vorrà dichiarare la sua decisione alla moglie. Negli ultimi tempi Caroline ha sempre assecondato le scelte del marito, confermando di essere una pedina tra le sue mani e anche in questo caso non sarà da meno. La coppia sarà riunita, confermando i reciproci sentimenti e un amore che non potrà mai svanire, neppure di fronte alle avversità. Ma tutto ciò questa volta non basterà: Ridge confesserà alla moglie che il loro matrimonio dovrà finire, in quando Douglas avrà bisogno di stabilità al fianco di due genitori felici e uniti. Non dovrà essere vittima di scandali e inevitabili sofferenze, per questo Caroline non dovrà pensare solo a se stessa, dando soprattutto importanza al bene della creatura. Con questi presupposti, il loro matrimonio potrà dirsi al capolinea e la Spencer, tra le lacrime, accetterà la scelta del marito.

