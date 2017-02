Britney Spears / Maddie, la nipote di 8 anni, in fin di vita per un incidente stradale: i dettagli

Britney Spears , la nipote Maddie di 8 anni in fin di vita dopo un incidente stradale - Momenti drammatici per la cantante Britney Spears. La piccola Maddie, figlia di 8 anni di Jamye Lynn Spears, sorella della popstar, sarebbe in fin di vita. Secondo quanto riportato dal portale TMZ, la bambina è rimasta gravemente ferita in un'incidente avvenuto nella giornata di ieri. Le condizioni della nipote di Britney Spears sarebbero davvero disperate: la piccola Maddie, secondo la fonte, era a bordo di un fuoristrada nel Louisiana quando il veicolo ha sbandato, capovolgendosi e finendo poi in acqua. La nipote della popstar sarebbe rimasta per diversi minuti sotto l'acqua, tanto dall'aver poi perso i sensi. Solo dopo sarebbero arrivati i soccorsi che avrebbero così portato la piccola Maddie in un ospedale vicino con un elicottero adibito. La madre e sorella di Britney Spears, Jamie Lynn, non era insieme alla figlia quando si è verificato l'incidente e lo ha quindi appreso solo successivamente.

Britney Spears , grave incidente per la nipote Maddie: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni - Al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della piccola Maddie. La nipote di Britney Spears, che ha solo 8 anni, è ancora in ospedale mentre rimane ancora ignota la prognosi dopo il gravissimo incidente che l'ha avuta protagonista. Sono momenti di grandissima preoccupazione per la popstar ma, soprattutto, per sua sorella Jamie Lynn Spears. La ragazza ha 25 anni ed ha avuto la piccola Maddie con Casey Aldridge I due si sono fidanzati nel 2008, ma solo due anni dopo tra loro è finita. La sorella di Britney, nel 2014, ha poi sposato Jamie Watson, suo attuale compagno.

