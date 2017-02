CONFERENZA STAMPA SANREMO 2017/ Diretta streaming video, alla vigilia del Festival: quali saranno le novità? (oggi, 6 febbraio)

CONFERENZA STAMPA SANREMO 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO: ALLA VIGILIA DEL FESTIVAL, QUALI SARANNO LE NOVITÀ? - Siamo alla vigilia del Festival di Sanremo 2017: nonostante le novità di questa 67esima edizione siano già state ampiamente svelate, sono ancora molte le domande relativa a questa 67esima edizione della kermesse musicale che prenderà il via domani sera, martedì 7 febbraio. I nomi di Cantanti Big e di Nuove Proposte sono già noti da tempo (lo scorso 12 dicembre 2016 per la precisione), ma con quale ordine calcheranno le scene del palco dell’Ariston? Quali saranno i primi 4 Giovani ad andare in scena mercoledì 8 febbraio? E, oltre ai nomi di artisti, talenti e personalità già annunciati, altri faranno capolino pronti ad esibirsi e raccontarsi? Alle 12.30 di oggi, 6 febbraio 2017, è fissata la seconda conferenza stampa della kermesse che darà qualche risposta se non a tutte, almeno ad alcune delle domande che frullano nella testa del pubblico della prima rete nazionale. Carlo Conti, probabilmente al fianco della sua co-conduttrice Maria De Filippi, darà nuove delucidazioni, tra conferme e smentite. L’atmosfera è calda e l’organizzazione agli sgoccioli. Curiosi di scoprire tutto sul debutto del Festival di Sanremo 2017?

CLICCA QUI SOTTO > PER SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA DI SANREMO 2017 IN DIRETTA STREAMING VIDEO DA RAI PLAY