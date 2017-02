Chi è Daniela De Jesus, l'ex fidanzata di Andrea Marcaccini che lo elimina dall’Isola dei Famosi 2017

Isola dei Famosi 2017, Daniela De Jesus, l'ex fidanzata di Andrea Marcaccini che lo ha eliminato dal reality: chi lo sostituirà? - Non è andata a buon fine la partecipazione di Andrea Marcaccini all'Isola dei Famosi 2017. Come previsto, per il modello e fashion blogger l'avventura nel reality di Canale 5 è finita nella seconda puntata. Ad annunciarlo è stata Alessia Marcuzzi dopo aver illustrato al pubblico e a lui stesso le delicate motivazione che hanno portato la produzione a decidere di squalificarlo. Se la veridicità delle accuse di maltrattamento da parte della sua ex fidanzata verranno verificate in appositi luoghi, è l'omissione di Marcaccini ad essergli costato il posto all'Isola dei Famosi. Il non aver informato la produzione di questo processo in corso è stato il motivo che ha determinato la sua eliminazione. Ma chi sostituirà ora il bel modello all'Isola dei Famosi? Si è molto parlato negli ultimi giorni di questa possibilità e un nome è balzato in cima alla lista: quello di Lucas Peracchi. Potrebbe essere proprio l'ex tronista di Uomini e Donne ad intraprendere questa nuova avventura televisiva. Torna prepotente anche il nome di Giulia De Lellis, la cui partecipazione appare, tuttavia, improbabile.

Isola dei Famosi 2017, Chi è Daniela De Jesus? - Andrea Marcaccini ha quindi dovuto abbandonare L'Isola dei Famosi dopo le gravi accuse fatte dalla sua ex fidanzata. Ma chi è Daniela De Jesus? L'ex fidanzata di Marcaccini è una bellissima modella di origine brasiliana che inizia la sua modella nel 2005. Ha 31 anni ed è stata il volto di molte campagne pubblicitarie importanti, da Yamamay a Victoria's Secret. In una recente intervista al settimanale Chi, ha così parlato del suo ex: "Ho denunciato il mio ex fidanzato Andrea Marcaccini per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona. La nostra storia è finita la scorsa estate quando mi ha picchiata. L’ho denunciato perché in un Paese civile un comportamento del genere andrebbe punito”. Marcaccini, dal suo canto, si è difeso parlando di dichiarazioni fatte ora perchè in cerca di visibilità. Dallo studio di Canale 5 è così partito un applauso poi duramente ammonito da Vladimir Luxuria. L'opinionista ha trovato infatti inopportuno applaudire senza conoscere i fatti.

