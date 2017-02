DAYANE MELLO/ A rischio eliminazione. Supererà la nomination? Le parole della discordia (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata 6 febbraio)

DAYANE MELLO, LA MODELLA E' LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: IL PETTEGOLEZZO DELLA DISCORDIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Ad animare la prima settimana dell’Isola dei famosi 2017 sono state le parole di Dayane Mello sulla nomination di Nathaly Caldonazzo. La giovane modella ha infatti riferito all’altra nominata Samantha De Grenet, che tra coloro che avevano fatto il nome di quest’ultima c’era anche la sua cara amica Nathaly. Dayane ha affermato di averlo appreso direttamente dalla Caldonazzo e questa rivelazione ha gettato nello sconforto e nel dubbio la De Grenet, che improvvisamente non ha saputo più a chi credere. La “bugia” della Mello le si ritorcerà contro? Dayane potrebbe superare la nomination di stasera ma non essendo molto amata dai compagni e ancor meno dopo lo spiacevole caso in questione potrebbe finire nuovamente in nomination già stasera.

DAYANE MELLO, LA MODELLA E' LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: LE CRITICHE DEI NAUFRAGHI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Vuoi perché è veramente bellissima, e questo scatena sempre invidia e gelosia, vuoi perché chi se ne sta per i fatti suoi è sempre un facile bersaglio, le cose stanno così: Dayane Mello non è piaciuta poi così tanto ai suoi compagni d’avventura dell’Isola dei famosi. E lo dimostra il fatto che, al momento delle nomination, la splendida modella di origini brasiliane si sia beccata non solo un paio di voti contrari, ma addirittura otto. Così tanti che Vladimir Luxuria ha immediatamente urlato al complotto. Nessuno dei naufraghi, a dire il vero, ha avuto da ridire sulla personalità di Dayane. Quel che tutti, o quasi, hanno notato, è che l’indossatrice non si è data un gran da fare nei due giorni che hanno preceduto la prima puntata, quando il gruppo è stato abbandonato su un’isola completamente deserta in attesa del trasferimento sulla spiaggia vera e propria. Si sarebbe girata i pollici per tutto il tempo malgrado gli altri stessero lavorando sodo sotto la pioggia battente, senza preoccuparsi di raccogliere o rompere cocchi, aiutare nell’allestimento di una capanna di fortuna o andare in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti. "Se ne sta là a guarda il mare" hanno detto tutti, particolarmente infastiditi dal fatto che la ragazza non abbia minimamente tentato di fare gruppo o di dare il proprio contributo per sopravvivere al meglio alla tempesta che si è abbattuta per quarantott’ore di fila su quello che tutto si è rivelato fuorché il piccolo paradiso terrestre sperduto nell’oceano che tutti i naufraghi avevano immaginato e sognato.

DAYANE MELLO, LA MODELLA E' LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: UN COLPO DI FULMINE CON SIMONE SUSINNA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Dayane, in ogni caso, è appena all’inizio del suo percorso e ha ancora tanto da dimostrare. Deve rimboccarsi le maniche e smentire le tesi dei suoi compagni. Quel che non potrà fare, purtroppo, è passare del tempo con quello che, secondo Malena, avrebbe fatto breccia nel suo cuore: il modello catanese Simone Susinna. Si vocifera, sull’isola, che tra i due sia scoccato il colpo di fulmine. Peccato solo che il destino c’abbia messo lo zampino separandoli subito: pur avendo superato la prova antropologica con un tempo eccellente, Dayane è stata spedita sull’isola dei primitivi perché candidata all’eliminazione. Simone, invece, trascorrerà la settimana sulla spiaggia degli evoluti, godendosi il comfort della caverna e la sicurezza di un tetto sulla testa in caso di pioggia. Non potrà fare da scudo alla brasiliana neanche Nathalie Caldonazzo, che ha già instaurato un ottimo rapporto con l’indossatrice. In Palapa, durante le nomination vis-à-vis dei non evoluti, l’ha addirittura difesa dalle accuse, affermando che Dayane è una persona generosissima e che non lo risulta che si sia rifiutata di dare una mano quando le è stato richiesto.

DAYANE MELLO, LA MODELLA E' LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: SUPERERA' LA NOMINATION? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - C’è da spezzare una lancia in favore di Dayane Mello: a differenza di altri suoi compagni, che hanno subito inteso polemizzare con la redazione, non ha detto "a" né sulle condizioni atmosferiche e né sulle difficoltà affrontate durante i due giorni che hanno preceduto la messa in onda della prima puntata. Sarà perché non mastica benissimo l’italiano, ma la modella non si è mai lamentata dei suoi abiti zuppi e neanche del freddo, come hanno invece fatto, ad esempio, Eva Grimaldi, Samantha De Grenet, Raz Degan e Massimo Ceccherini. Dà l’impressione, però, di non essere ancora pienamente entrata nello spirito dell’isola, magari per via del maltempo che, in effetti, ha scoraggiato molti dei naufraghi. Resta il fatto che al televoto se la dovrà vedere con un altro personaggio che sembra non aver suscitato particolari simpatie all’interno del gruppo: si tratta di Samantha, "punita" per il suo atteggiamento da maestrina saputella e per la sua schiettezza, ritenuta sin troppo eccessiva. La modella potrebbe avere più chance della showgirl, la cui supponenza sembra non andar giù neanche al pubblico in studio, ma per sapere chi tra le due la spunterà bisogna aspettare questa sera.

