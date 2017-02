Dayane Mello / Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi la "elimina"...

Alessia Marcuzzi rimprovera Dayane Mello (Isola dei Famosi) - Inizia tra le polemiche la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi ha iniziato il collegamento con i naufraghi portando al centro dell'attenzione lo scontro tra Dayane Mello, Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo. Tutto nasce dalla prima nomination fatta dai concorrenti: la De Grenet è infatti convinta che l'amica di vecchia data, la Caldonazzo, l'abbia nominata. Ad insinuarle palesemente il dubbio e proprio Dayane Mello, che sin dal primo giorno sull'Isola ha stretto una forte amicizia con la bionda showgirl. Questo ha però causato numerosi disguidi che, questa sera, la Marcuzzi ha voluto chiarire ponendo proprio alla modella brasiliana una domanda abbastanza scomoda. "Perchè hai detto a Samantha De Grenet che Nathalie Caldonazzo l'ha nominata se non avevi alcuna certezza di tale cosa?" chiede allora la conduttrice, mettendo alle strette la Mello e smascherando quella che a tutti è apparsa essere una vera e propria strategia per allontanare le due amiche.

Dayane Mello alle strette, Caldonazzo infastidita dalla De Grenet (Isola dei Famosi) - Dayane Mello ha allora cercato di giustificare il suo gesto, parlando di atteggiamenti abbastanza palesi da parte dell'amica Caldonazzo. Alessia Marcuzzi ha comunque confermato in diretta che invece Nathalie non ha votato Samantha De Grent, bensì Nancy Coppola. Incalzando, la Marcuzzi ha cercato ancora un chiarimento dalla Mello che non è riuscita a bene spiegare la sua posizione in merito. Samantha, dal canto suo, si è invece detta molto contenta che l'amica non l'abbia nominata. Non è stata però altrettanto contenta Nathalie Caldonazzo, che si è detta invece abbastanza risentita delle accuse e delle dure parole di colei che credeva essere sua amica. La Marcuzzi ha allora stemperato l'atmosfera, chiarendo un'ultima volta la situazione e passando ad un altra importante e delicata questione: quella riguardante Andrea Marcaccini e le accuse della sua ex.

