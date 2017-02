Demi Moore / Rumer Willis sta sbocciando: il rapporto e la somiglianza con la madre

Demi Moore, il rapporto e la grande somiglianza con la figlia Rumer Willis - Demi Moore, 54 anni e non sentirli. L'attrice protagonista di film come Proposta Indecente, Striptease e Soldato Jane non è solo una donna di successo, ma è anche una mamma eccezionale. Lo conferma sua figlia, Rumer Willis, avuta dal secondo marito Bruce Willis (dal quale ha avuto anche Scout La Rue di 25 anni e Tallulah Belle di 23). Un mix di sensualità e bellezza quella della giovane 28enne che è impossibile non paragonare alla madre. La somiglianza è infatti evidente: stessi lunghi capelli neri, stesso sguardo profondo, per non parlare dei lineamenti della ragazza. Gli ultimi scatti che vedono la bella Rumer protagonista la ritrovano in spiaggia a Miami con le amiche per celebrare un addio al celibato. Fisco mozzafiato, bikini nero e portamento alla Demi Moore, le foto della giovane Willis sono diventate in breve virali. Una consapevolezza, quella della somiglianza a sua madre, che Rumer ha condiviso anche con i suoi fan sui social. “Quel momento nel quale capisci che stai diventando come tua madre” ha infatti scritto la 28enne, pubblicando uno scatto che la vede accanto a sua madre.

Impossibile non dirlo nel caso di Demi Moore e sua figlia Rumer: "Buon sangue non mente". Essere figlia di due attori di fama mondiale come Demi e Bruce Willis non è di certo da tutti. "Sono molto fortunata ad avere due genitori così" ha infatti rivelato Rumer di recente. C'è da dire che il rapporto di Demi Moore con sua figlia non è stato sempre così semplice; tuttavia i momenti di turbolenza sembrano ormai essere solo un ricordo. Rumer ha infatti spiegato come, negli ultimi tempi, il rapporto con sua madre si sia man mano rinforzato. "Mia madre mi ha avuto quando aveva 25 anni e io oggi che ne ho 28 capisco tutto quello che ha fatto. - ha chiarito la ragazza parlando del rapporto con sua madre - Non riesco a immaginare la me stessa di tre anni fa con una figlia, un marito e una carriera. Sono così orgogliosa di lei e provo un profondo rispetto". Oltre al matrimonio con Bruce Willis, Demi Moore ha alle spalle il matrimonio con Freddy Moore (dal 1980 al 1985) e, dopo Bruce (dal 2005 al 2013) con Ashton Kutcher.

