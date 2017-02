EVA GRIMALDI/ È la “Sandra Mondaini” del reality? La prova leader la lascia a bocca asciutta (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata 6 febbraio)

EVA GRIMALDI, L’ATTRICE NEL REALITY DI CANALE 5: LA PROVA LEADER LA LASCIA A BOCCA ASCIUTTA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - In questa Isola dei famosi 2017 Eva Grimaldi è sicuramente tra i personaggi più noti al grande pubblico. Il nome dell’attrice fa subito venire in mente le tante fiction che l’hanno vista tra gli interpreti e i telespettatori sono curiosi di scoprire come vivrà questa intensa esperienza in Honduras. Eva sembra aver già creato un legame con Massimo Ceccherini e non sono mancate le lacrime. Ma a dare motivi per piangere alla Grimaldi è stata la prova leader svoltasi nei giorni scorsi: i naufraghi dovevano risalire il fiume legati ad un anello inserito in una corda con il tempo che si sarebbe fermato solo dopo che avessero impugnato il totem al termine del percorso. Oltre a non aver terminato il percorso per prima, l’attrice non è riuscita nemmeno a superare la prova nel tempo limite di quattro minuti: riuscirci avrebbe significato ricevere ben due banane ma Eva è rimasta a bocca asciutta.

EVA GRIMALDI, L’ATTRICE NEL REALITY DI CANALE 5: È LA “SANDRA MONDAINI” DI CECCHERINI? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Torna questa sera in prima serata il noto reality l’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria. Tra i concorrenti che vi stanno prendendo parte c’è la nota attrice Eva Grimaldi che nel corso di questa prima settimana sull’Isola è stata protagonista di quello che può essere definito un rapporto tragicomico con l’attore toscano Massimo Ceccherini. I due si sono punzecchiati in diversi occasioni con la Grimaldi che si è fatta scappare anche qualche lacrima salvo poi ritrovare immediatamente il feeling con un caldo abbraccio e quindi riprendere a scherzare. Un rapporto spesso molto divertente tant’è che Samantha De Grenet non ha esitato ad etichettarli come i nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Tuttavia la Grimaldi e lo stesso Cecchini nel corso della prova leader non riuscendo a completare il percorso entro il tempo massimo, non hanno potuto giovarsi di una gradita sorpresa: due banane a testa. Un premio che avrebbe fatto sicuramente comodo vista la situazione in cui si trovano.

