Emanuele Mauti/ Uomini e Donne, quotazioni alle stelle per il corteggiatore di Sonia Lorenzini: sarà lui la scelta?

Uomini e Donne, Emanuele Mauti: ecco chi è il corteggiatore che piace a Sonia Lorenzini (oggi, 6 febbraio 2017) - Tra i corteggiatori che maggiormente hanno fatto colpo sulla bella Sonia Lorenzini c'è senza ombra di dubbio Emanuele Mauti. Un nome che forse per i grandi appassionati di pallanuoto non è del tutto sconosciuto: il corteggiatore di Uomini e Donne è infatti il difensore della squadra di pallanuoto del Latina, che ha giocato anche in Serie A. Emanuele ha 30 anni, è orginario di Velletri ma oggi vive a Cisterna di Latina ed è alto ben 196 centimetri. Il suo fisico prestante ha fatto subito colpo sulla tronista che non ha negato di aver subìto il suo fascino e, proprio per questo, ha deciso sin da subito di portarlo in esterna per approfondire la conoscenza. Dopo l'uscita di scena di Alessandro Calabrese, Luca Rufini e Alessandro Schincaglia, il bel pallanuotista (assieme a Federico Piccinato) sembra essere la probabile scelta di Sonia Lorenzini. Oltre ad essere un pallanuotista professionista, Emanuele ha anche studiato ingegneria informatica e dal 2015 lavora come consulente informatico per Altran.

Uomini e Donne, Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini: dubbi tra loro a causa di Federico Piccinato (oggi 6 febbraio 2017) - Un ragazzo davvero ricco di qualità Emanuele Mauti, caratteristiche che Sonia Lorenzini non ha impiegato molto ad apprezzare. Il fascino e l'intelligenza del corteggiatore di Uomini e Donne lo hanno reso in poche settimana la papabile scelta della tronista, anche se le ultime novità hanno insinuato in lui qualche dubbio. La polemica sorta in studio e portata avanti da Mario Serpa, secondo cui tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato ci sarebbe un accordo, ha fatto storcere il naso ad Emanuele. Nonostante non creda del tutto alle parole del nuovo opinionista di Uomini e Donne, Mauti ha dichiarato di essere abbastanza turbato dal fatto che la tronista conoscesse già da prima il rivale e che tra loro potrebbe esserci un accordo, addirittura, sulla scelta. Una possibilità che Sonia ha però prontamente smentito, domostrando anche in esterna con lui l'evidente interesse nel continuare a frequentarlo.

