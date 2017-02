FABIO VOLO E JOHANNA HAUKSDOTTIR / Video, famiglia riunita al parco: prove di matrimonio in vista? (Oggi, 6 febbraio 2017)

FABIO VOLO E JOHANNA HAUKSDOTTIR, VIDEO: LA COPPIA E I FIGLI INSIEME AL PARCO, PRESTO LE NOZZE ANNUNCIATE DUE ANNI FA? (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Lo scrittore e conduttore Fabio Volo, da qualche tempo sembra proprio aver messo la testa a posto. A far capitolare lo scapolo d'oro bresciano è stata Johanna Hauksdottir, 31 anni, islandese e insegnante di pilates, la quale dopo un serrato corteggiamento avrebbe fatto innamorare Volo, facendolo diventare anche papà bis. La bellissima Johanna ha concesso per la prima volta una interessante intervista al settimanale Vanity Fair, nella quale ha parlato della sua relazione con Fabio Volo, anche se per il matrimonio c'è ancora tempo. La 31enne ha raccontato del loro incontro avvenuto a New York, mentre Volo era sul set della pellicola Il giorno in più. Poi la presentazione tra i due grazie ad un'amica di Verona: "Non ero affatto interessata a lui", ha rivelato Johanna. Dopo quell'incontro la 31enne si trasferì in Italia, ma fu ben attenta a non ascoltare i consigli del padre che la spronava a non legarsi ad un italiano. Da allora ebbe inizio la loro storia d'amore, che portò nel 2013 alla nascita del primo figlio, Sebastian, seguito dopo due anni da Gabriel. Era la fine del 2015 quando Fabio Volo spiazzò tutti e durante una diretta radio del celebre programma Il volo del mattino, annunciò il matrimonio con la compagna Johanna Hauksdottir. Un passo importante anche a detta dello stesso scrittore e speaker radiofonico, pensato soprattutto per i due figli. "Per fortuna ci sono alcune collaboratrici che mi stanno aiutando a sbrigare tutte le pratiche, altrimenti passerebbe un’eternità", aveva spiegato Volo, lasciando intendere qualche briga burocratica. Dal quel momento, tuttavia, le nozze tra i due non sono ancora state celebrate ed il dubbio sorge spontaneo: la 31enne non sarebbe ancora pronta al grande passo? Lei, figlia di divorziati, aveva sempre visto con un certo scetticismo il matrimonio, ma oggi confessa: "Adesso l’idea inizia a solleticarmi, soprattutto la parte che riguarda la festa. Per il resto, ho già tutto quello che desideravo. Da qui in poi è tutto extra". Intanto la coppia, come una vera e propria famiglia, si diverte al parco pizzicata dall'occhio indiscreto di RealPaparazzi. Che sia la prova generale di matrimonio? Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.