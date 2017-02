GIACOMO URTIS/ Andrà in nomination? Buon risultato nella prova leader (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata oggi 6 febbraio)

GIACOMO URTIS, IL CHIRURGO DEI VIP E' IL CONCORRENTE DEL REALITY (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO): BUON RISULTATO NELLA PROVA LEADER - L’evento più importante di questa prima settimana dell’Isola dei famosi 2017 è stata la prova leader che ha indicato l’uomo e la donna che stasera si sfideranno per diventare il primo leader di questa edizione. Giacomo Urtis non è arrivato per primo al totem al termine del percorso, destino toccato invece ad A ndrea Marcaccini, ma ha comunque raggiunto un buon risultato completando la prova entro i 4 minuti previsti per aggiudicarsi il premio “di consolazione”. Come i compagni d’avventura Moreno, Giulio Base, Nathaly Caldonazzo, Simone Susinna e Raz Degan ha quindi avuto diritto a tornare sulla propria spiaggia con ben due banane. Le polemiche dall’Italia hanno influito sul suo rendimento?

GIACOMO URTIS, IL CHIRURGO DEI VIP E' IL CONCORRENTE DEL REALITY (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Martedì 31 gennaio è ufficialmente iniziata l'Isola dei famosi 2017, con Alessia Marcuzzi a condurre la prima puntata del reality show su Canale 5, insieme alla nuova opinionista di quest'anno, Vladimir Luxuria, ex naufrago nonché vincitrice di qualche edizione fa, quando ancora il reality era trasmesso su Rai Due e a condurlo c'era Simona Ventura. Tra i concorrenti di quest'anno c'è anche Giacomo Urtis, noto per essere considerato il chirurgo plastico dei vip. A questo proposito, non sono mancate le prime polemiche.

GIACOMO URTIS, IL CHIRURGO DEI VIP E’ SULL’ISOLA: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Al termine della prima, caotica, puntata dell'Isola dei famosi 2017, Giacomo Urtis è finito nell'isola degli evoluti, quella cioè dotata di maggiori comfort. Quest'ultimo è rappresentato da una caverna, che offre la possibilità ai naufraghi di potersi riparare al suo interno, a differenza di quanto accade sulla prima isola, dove inizialmente erano stati spiaggiati. Giacomo Urtis condivide, per questa prima settimana di permanenza, l'isola più evoluta insieme a Nancy Coppola, Nathalie Caldonazzo, Giulio Base, Moreno Donadoni e Giulia Calcaterra, con quest'ultima approdata sull'isola grazie al televoto da casa, che l'ha premiata a differenza della sua rivale. Urtis è dunque partito con il piede giusto nella sua nuova avventura in Honduras. L'uomo ha saputo prendere, positivamente, il primo treno, andando a conquistare l'ambito premio finale, vale a dire il trasferimento su un'isola dove è possibile ripararsi da eventuali precipitazioni. Uno dei momenti più importanti che hanno visto Urtis protagonista è stato quando il dottore è stato chiamato per le nomination. Il medico ha votato Samantha De Grenet. Una nomination diversa rispetto a quella del restante gruppo, che invece si è schierato apertamente contro la modella Dayane Mello. Ciò può essere visto come un fatto positivo, estremamente positivo, poiché si è distinto dagli altri, accusati di aver complottato, o per meglio dire, essersi messi d'accordo tra di loro, per votare la Mello. Dopo aver fatto la sua nomination, Giacomo Urtis ha risposto dicendo di essere un chirurgo estetico a tutti gli effetti, avendo una specializzazione di secondo livello. Ha inoltre affermato di fare questo come lavoro e di dirigere uno staff di medici all'interno della clinica dove opera. Urtis ha infine sottolineato che è intenzionato a fare una causa milionaria contro la Scipre. Si attende, nei prossimi giorni, la replica della Società italiana di chirurgia plastica. L'avvocato del chirurgo algherese ha inoltre affermato che diffiderà Palombo, presidente della Scipre, e Novella 2000. Era stato infatti il noto settimanale a rilanciare la notizia.

GIACOMO URTIS, IL CHIRURGO DEI VIP E’ SULL’ISOLA: SCAMPERA' DI NUOVO LA NOMINATION? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO)- Che cosa succederà nel corso della seconda puntata dell'Isola dei famosi? Per Urtis è stata una settimana piuttosto tranquilla. Non dovendo affrontare la temibile nomination, il dottore è stato tranquillo da questo punto di vista. Occorrerà vedere se il suo percorso continuerà ad essere o meno placido così come lo è stato in questi primi giorni sull'isola dell'Honduras. Per Urtis si profila comunque, salvo eliminazioni a sorpresa nel corso della puntata di questa sera, una seconda settimana di continue scoperte. Riuscirà, il medico, a non pensare alle polemiche qui in Italia e a godersi l'esperienza sull'Isola? Staremo a vedere.

