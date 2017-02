GIORGIA SALARI & MARCO TRAVAGLIO / Si sono lasciati: è mistero sui veri motivi della separazione

GIORGIA SALARI & MARCO TRAVAGLIO SI SONO LASCIATI: LA SEPARAZIONE DOPO IL SUCCESSO DEL TOUR ANTI-RENZI (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Giorgia Salari e Marco Travaglio si sono lasciati: è questa la notizia clamorosa lanciata da Alberto Dandolo per Dagospia. Il sodalizio professionale e sentimentale tra il direttore de Il Fatto Quotidiano e l'attrice è finito. Non sono ancora chiare le ragioni della separazione, tra l'altro a pochi mesi di distanza dalla conclusione del tour "Perché no. Tutte le bugie del Referenzum" che li ha visti protagonisti insieme nei teatri italiani per spiegare le ragioni del No al referendum sulla riforma costituzionale. Un fulmine a ciel sereno considerando che Marco Travaglio qualche settimana fa è stato beccato da Novella 2000 proprio in compagnia della bell'attrice Giorgia Salari in un ristorante di Roma. Probabilmente stavano festeggiando il successo del loro spettacolo teatrale. Giorgia Salari ha lavorato col giornalista anche nello spettacolo teatrale Slurp - Lecchini, cortigiani e penne alla bava al servizio dei potenti che ci hanno rovinato, tratto da uno dei tanti libri pubblicati da Travaglio. Quello con il teatro è un legame, invece, solido per Giorgia Salari, che ha lavorato ad esempio con Massimo Ranieri in Riccardo III. Giorgia Salari, però, ha lavorato anche in televisione: ha preso parte a Squadra Mobile 2 nel 2015 e Ris Roma 2 nel 2011. Nel 2013, invece, è apparsa in Il giovane favoloso di Mario Marrone. Ora che il sodalizio con Marco Travaglio è finito che strada prenderà la sua carriera?

© Riproduzione Riservata.