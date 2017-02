GIULIA CALCATERRA/ Come se la caverà nella prova leader? (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata oggi 6 febbraio)

GIULIA CALCATERRA, L’EX VELINA E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: A UN PASSO DAL DIVENTARE IL PRIMO LEADER ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Potrebbe essere Giulia Calcaterra il primo leader di quest’edizione dell’Isola dei famosi 2017. Nei giorni scorsi i naufraghi hanno infatti preso parte a una prova che dava accesso a quella che vedremo stasera nella diretta e che eleggerà il nuovo leader. A sfidarsi saranno Giulia Calcaterra e Andrea Marcaccini: i due naufraghi sono stati infatti il primo uomo e la prima donna a terminare la prova che consisteva nel risalire il fiume legati ad un anello inserito in una corda e prendere un totem nel minor tempo possibile. Proprio come nella prima puntata l’ex velina ha dato sfoggio della sua grande agilità e anche se sfida un uomo potrebbe stupire tutti stasera battendo anche lui.

GIULIA CALCATERRA, L’EX VELINA E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: LA PROVA ANTROPOLOGICA SUPERATA IN TEMPI RECORD (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Anche l’ex velina Giulia Calcaterra è a tutti gli effetti una concorrente della dodicesima edizione del reality show l’Isola dei famosi. La bella piemontese, che ha anche un passato da ginnasta, si è giocata il posto in squadra al televoto, in ballottaggio contro l’agguerritissima modella brasiliana Desirée Popper che ha quasi implorato il popolo italiano di farla entrare per poter così sconfiggere i suoi mostri. Ma Giulia, solare e sorridente, sembra essere piaciuta molto di più al pubblico. E i telespettatori, almeno a giudicare dal prosieguo della puntata, c'hanno visto giusto: la Calcaterra sembra davvero la naufraga perfetta, spigliata e determinata quanto basta per poter sopravvivere ad un reality all’insegna del sacrificio e dell’avventura. Nessuno, per ovvie ragioni, l’ha nominata. Lei, invece, ha destato non pochi sospetti quando, al momento di indicare la persona da eliminare, ha fatto il nome, come tanti altri del resto, di Dayane Mello. Vladimir Luxuria, in studio come opinionista ed ex vincitrice dell'Isola dei famosi, non ha avuto dubbi: dev’esserci un complotto ordito da qualcuno, altrimenti come potrebbe essersi accorta anche la stessa Giulia, che non è mai stata sull’isola con i naufraghi, della totale indifferenza della modella ai lavori che ci sono da fare per il bene del gruppo? La Calcaterra, ad onor del vero, ha saputo sviare benissimo la domanda provocatoria, affermando che certe cose le percepisce a pelle e che Dayane non le ha fatto una buona impressione dal principio. Sarà. Per il resto, l’ex velina di Striscia la notizia ha fatto un figurone. In particolar modo durante la prova antropologica, introdotta per la prima volta dalla produzione per poter effettuare una distinzione tra naufraghi evoluti e primitivi. I concorrenti hanno dovuto ricomporre in tempi record la sequenza di simboli riprodotta su dei cubi collocati in cima ad una scala. Se molti, malgrado la semplicità della prova, hanno avuto non poche difficoltà, dopo soli quaranta secondi il codice di Giulia era già bello che pronto. Un record assoluto, il suo, che le ha garantito l’accesso all’isola degli evoluti, quella che gode di maggiori comfort e ospita, addirittura, una caverna. Di quanto la ragazza sia intelligente se n’è accorta anche la Marcuzzi, che l’ha più volte ribadito in puntata facendo notare come capisse al volo tutte le dinamiche del gioco nonostante fosse appena entrata.

GIULIA CALCATERRA, L’EX VELINA E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: RIUSCIRA' A CONQUISTARSI L'IMMUNITA'? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - È lecito, di conseguenza, aspettarsi grandi cose da Giulia, visto soprattutto il modo in cui si è posta e l’energia che ha mostrato di avere. Se il suo entusiasmo rimarrà inalterato potrà portare avanti un percorso brillante e costellato di successi: sia per la sua palese agilità, dovuta ad anni ed anni di ginnastica agonistica, che per la sua personalità esplosiva, che ha fatto sì che fosse benvoluta da tutto il gruppo sin dall’inizio. Con gli altri vip aveva avuto solo un contatto fugace, ma gli abbracci affettuosi che le sono stati riservati non appena sbarcata sull’isola, denotano una grande stima nei suoi confronti da parte dei compagni d’avventura. Questa sera, certamente, avremo modo di conoscere un po’ meglio la Calcaterra. Se farà come nell’ultima puntata, questo è poco ma sicuro, eccellerà nuovamente nella prova antropologica e, perché no, potrebbe arrivare a conquistare quella tanto ambita immunità che la farebbe stare tranquilla per un po’. Anche se, con un carattere così solare e socievole, non è detto che ne abbia bisogno. Quale naufrago, d’altronde, vorrebbe farsi fuori un’alleata così preziosa e dinamica?

