GIUSEPPE LOJACONO/ Il personaggio di Alessandro Gassmann: Laura tornerà da lui? (I bastardi di Pizzofalcone, 6 febbraio 2017)

GIUSEPPE LOJACONO, COSA È SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ALESSANDRO GASSMAN? (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, 6 FEBBRAIO 2017) - Giuseppe Lojacono, nell'ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone, deve fare i conti con le incertezze di Laura sul loro futuro e investiga sulla morte di una ragazza in una parrocchia. È sera, e l'ispettore torna a casa dopo una giornata di lavoro, ad attenderlo c'è una telefonata tramite computer di Marinella. La ragazza è felice perché i suoi voti a scuola sono migliorati e anche perché la sua nuova amica napoletana, Chantal, è andata a trovarla. Mentre i tre parlano serenamente, dal commissariato arriva una chiamata di lavoro e Lojacono deve andare sul luogo di un delitto, presso la chiesa del quartiere. La giovane era una profuga africana e lavorava in parrocchia, ma non ci sono testimoni e gli altri volontari non sono sospettati. La questura fa pressioni sul commissariato per risolvere in fretta il caso e Giuseppe ascolta il prete, che rivela di aver avuto guai con la giustizia da giovane. Giuseppe passa la serata a casa di Laura, ma la donna non vuole uscire allo scoperto e rivelare ai colleghi della loro relazione. Una parrocchiana di Pizzofalcone spettegola sulla strana amicizia tra il prete e Angela. L'ispettore interroga di nuovo l'uomo di chiesa che ammette l'amicizia, ma nega qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Giuseppe confessa a Laura di essersi innamorato di lei, la donna pur accentando le sue attenzioni continua a non volere impegni. Da alcuni controlli incrociati al commissariato, scoprono che Angela e don Michele si conoscevano già, il prete aveva tolto la ragazza dalla strada e l'aveva portata con sé da Caserta. La volontaria aiutava il parroco a far scappare delle prostitute e Lojacono con la Di Nardo seguono anche questa idea che si rivela nell'ennesimo fuori pista. L'ispettore, però, con l'aiuto di Romano riesce ad arrestare il protettore di alcune ragazze per non rendere vano l'aiuto di Angela. Giuseppe e Laura passano la notte a casa di lui, ma al mattino quando il Pm sta lasciando la casa dell'uomo è vista da Letizia. La ristoratrice, che prova dei sentimenti per l'ispettore, è delusa dal suo comportamento perché le ha mentito. Quando come suo solito Giuseppe va a cena da lei, prima lo tratta freddamente, ma poi si ravvede. Giuseppe non riesce a dormire e va di nuovo nella chiesa di Pizzofalcone. Il parroco ammette di aver provato simpatia per Angela ma anche di aver continuato a seguire la sua missione di fede. Mentre ripercorre il tragitto della vittima, Giuseppe ha un'intuizione. In commissariato, l'ispettore ricostruisce la dinamica dei fatti, l'assassino dopo l'omicidio si è nascosto in chiesa e a quell'ora di notte doveva avere le chiavi. I sospetti ricadono così suoi volontari e l'ispettore tende una trappola. Il coltello usato per l'omicidio non è stato trovato, quindi ipotizza che sia nascosto in parrocchia. Una lettera anonima accusa di nuovo don Michele ma questa volta Lojacono non ci crede, ad uccidere la donna è stato Marzio. Il volontario aveva scoperto del passato della donna ma era anche geloso del suo rapporto con il parroco. La sera dell'omicidio l'aveva seguita fuori dalla chiesa e si era dichiarato. Angela però si era spaventata e aveva tirato fuori un coltello per difendersi e allora il ragazzo l'aveva uccisa.

GIUSEPPE LOJACONO, COSA ACCADRÀ STASERA AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ALESSANDRO GASSMAN? (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, 6 FEBBRAIO 2017) - Questa sera Giuseppe dovrà fare i conti con la rottura con la Piras e cercherà di chiarirsi le idee, nel frattempo da Palermo arriverà una notizia molto importante per riabilitare la sua posizione, dopo le ingiuste accuse di un pentito di giustizia. Chiuso il caso della donna nell'ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone della scorsa settimana, Lojacono avva invitato Laura a cena fuori e per la prima volta, e la Pm aveva accettato. Mentre erano al tavolo la donna ha notato un suo collega accompagnato da una donna che non è la moglie. Laura ha provato ad andare via, ma Giuseppe aveva cercato di fermarla: la Piras, arrabbiato, ha scelto di troncare la loro relazione... Riusciranno a chiarire i prime time oggi, 6 febbraio, nell'ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone?

