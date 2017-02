Geppina/ Chi è la misteriosa "fidanzata" di Stefano De Martino? Lei: "Me lo invidiano tutti"

GEPPINA, CHI È LA MISTERIOSA "FIDANZATA" DI STEFANO DE MARTINO: "ME LO INVIDIATE TUTTI" (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Chi è Geppina, la donna che ha preso il posto di Belen Rodriguez nel cuore di Stefano De Martino? Si sono rincorse tante voci sulla misteriosa "fidanzata" del ballerino, spazzate poi via dai diretti interessati. Ma andiamo con ordine... Negli ultimi giorni si è parlato della vacanza bollente di Stefano De Martino con Francesca Pietrogrande, trentenne mora con gli occhi scuri. La responsabile dei canali social del programma "Amici di Maria De Filippi", dove lavora Stefano De Martino, è solo un'amica. Il ballerino l'ha presentata con un video: «Allora oggi sono venuto a trovare le mie amiche che sono qui. Anche perché una in particolare è stata proclamata la mia nuova fidanzata e ve la presento. Ecco la mia fidanzata sarebbe Geppina» ha dichiarato Stefano, riferendosi ad altre donne dello staff del talent show. «Mi spiace che le hanno dato pure della cessa» ha scherzato il ballerino. Poi è intervenuta Geppina: «La verità è che un amico così me lo invidiate tutti». E Stefano riprende: «Sto cercando di far recuperare il livello di autostima di Geppina facendole dire da tutti che è bellissima... Ogni giorno dobbiamo lanciare l'hashtag #savegeppina per aiutarla a cambiare il suo look». Il prossimo numero del settimanale "Chi" farà chiarezza sulla vita sentimentale di Stefano De Martino? Lo ha anticipato Dagospia, a cui il ballerino ha replicato: «Immagino che il fotografo si sia dovuto pagare il biglietto di tasca sua per farmi due foto in spiaggia che vedrai presto su qualche giornale».

© Riproduzione Riservata.