Gianmarco Valenza & Lidia Vella / Uomini e donne, fidanzati? Lo “scoop” all’insaputa della gieffina

GIANMARCO VALENZA & LIDIA VELLA STANNO INSIEME? L'EX GIEFFINA "GELA" L'EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE: "RIDIAMOCI SU" (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Gianmarco Valenza e Lidia Vella stanno insieme? Nelle ultime ore sta tenendo banco la presunta relazione tra l'ex gieffina e l'ex tronista di Uomini e Donne. D'altra parte qualche segnale in tal senso lo hanno lanciato i diretti interessati: «L'interesse c'è da parte di entrambi» ha ammesso Lidia Vella sulle frequenze di Radio Radio. Pronta a lasciarsi alle spalle il rapporto con Alessandro Calabrese, la giovane donna non ha comunque fretta di legarsi nuovamente ad un uomo: «Io sono una ragazza abbastanza impegnativa e, ora come ora, esco da una storia molto importante, quindi prendo le cose come vengono». Se sono rose fioriranno? In realtà queste rose non sembrano destinate a sbocciare. È stata la stessa Lidia Vella ad aggiornare i fan sulla sua vita sentimentale e sulla presunta storia con Gianmarco Valenza: «Scoop: Ragazzi vi volevo informare che da oggi sono ufficialmente fidanzata...» ha scherzato l'ex gieffina, che poi ha precisato di non saperne nulla e ha concluso con un #ridiamocisu. Come avrà reagito l'ex tronista di Uomini e Donne dopo la smentita di Lidia Vella? Giorni fa aveva dichiarato di stare bene in sua compagnia: «È il tempo che deciderà se una cosa deve andare avanti o meno». Si parlava anche di un invito a cena. Nuove sorprese all'orizzonte?

© Riproduzione Riservata.