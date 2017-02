Gisele Bündchen / Super Bowl 2017: il bacio della vittoria a Tom Brady e la foto delle "Brady's Ladies"

Gisele Bündchen e Tom Bradley al Super Bowl 2017: il bacio della vittoria e la foto delle "Brady's Ladies" - Tom Bradys, il quarterback dei New England Patriots, è diventato ufficialmente una leggenda del football americano dopo la vittoria storica che la sua squadra si è aggiudicata ieri al Super Bowl. Il protagonista si è aggiudicato insieme al suo team il quinto titolo, suo e della squadra. La star dei Patriots ha poi festeggiato con la famiglia e il suo bacio alla moglie Gile Bundchen è diventato virale. A fare il tifo per il quarterack c’erano infatti le “Brady’s Ladies” capitanate dalla modella brasiliana che il giocatore di football ha sposato nel 2009. Ma le tifose di Brady non hanno età e ha sostenerlo c’erano anche le “Brady’s Little Ladies” capitanate dalla figlia della star dei Patriots, la piccola Vivian Lake. Le supporters di Brady che a fine match hanno potuto festeggiare con lui si sono scattate una foto prima della partita e lo scatto è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Gilese: “Siamo pronti! Forza Tom Brady! Forza Patriots!”. Come notiamo subito guardando lo scatto, le Brady’s Ladies di tutte le età indossano una maglietta speciale dei Patriots con la loro “qualifica”: clicca qui per vedere la foto.

Gisele Bündchen e Tom Brady al Super Bowl 2017: il bacio della vittoria fa il giro del mondo (Oggi, 6 febbraio) - Vittoria storica al Super Bowl per i New England Patriots e per Tom Brady il vero e proprio mattatore della serata. Il quaterback dei New England Patriots non solo ha portato a casa il suo quinto titolo consecutivo alla guida della sua squadra ma non è stato questo a farlo finire sulla bocca di tutti questa notte. Ancora una volta è il gossip a prendere il sopravvento nell'Olimpo del football. Allo stadio di Houston è festa grande per i New England Patriots e il quarterback Tom Brady scoppia di gioia e ha deciso di festeggiare andando a bordo campo e baciare la moglie, Gisele Bündchen. Il campione 39enne esulta, si emoziona e con le lacrime che gli rigano il volto si avvicina alla sua famiglia per festeggiare abbracciando e baciando la modella brasiliana e i suoi bambini di 7 e 4 anni, ovvero Benjamin e Vivian. La scena ha fatto subito il giro del mondo e la modella è tornata ad essere la regina del "ballo" almeno per una notte facendo dimenticare a tutti le polemiche e gli scontri dei giorni scorsi. I due ormai si avvicinano a grandi passi al loro ottavo anniversario di nozze visto che il 26 febbraio prossimo avranno modo di festeggiare ricordando le nozze di Santa Monica tenutasi nel 2009.

© Riproduzione Riservata.