Giù la testa/ Su Rai Movie il film con Romolo Valli e James Coburn

GIÙ LA TESTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Giù la testa è il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 6 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola che appartiene al genere d'azione che vede nel cast gli attori Romolo Valli, James Coburn, Rod Steiger e Antoine Saint-John. L'anno di produzione del lungometraggio è il 1971 ed è stato diretto da Sergio Leone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GIÙ LA TESTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia si incentra nel New Messico del 1913. In questo paese vive un bracciante agricolo di nome Juan Miranda. Il peone messicano è il capo di una banda di banditi, i cui componenti sono dei membri della sua famiglia. Un giorno Juan, insieme con i suoi compagni, si appropria di una diligenza. Dopodichè il gruppo sente alcune esplosioni e in quel momento incontra un motociclista. Questo sconosciuto si chiama John Mallory ed è un componente della banda rivoluzionaria dell'IRA. Dopo aver conosciuto Mallory, Juan rimane colpito dal coraggio dell'uomo. Per questo motivo, chiede a John di aiutarlo a rapinare la Banca di Mesa. Il motociclista rifiuta al proposta di Miranda, perchè deve andare a lavorare in una miniera del posto. Per convincere il rivoluzionario dell'IRA a unirsi alla sua banda, Juan uccide il proprietario della miniera. A quel punto, John promette a Miranda di entrare a far parte del suo gruppo. Questa promessa in realtà corrisponde ad una bugia, in quanto appena può Mallory fugge da Juan. Dopo la fuga di John, il peone messicano e i suoi amici arrivano ad una città, che si chiama Mesa Verde. Il luogo si trova in mano ad un gruppo di soldati, che di tanto in tanto fucilano i rivoluzionari presenti, obbedendo agli ordini del governatore Jaime. Miranda e i suoi compari entrano in un bar, dove vedono John che parla con alcuni rivoluzionari. A quel punto Mallory, insieme con gli uomini di Miranda, libera la prigione di Mesa Verde, che è piena di politici e poveri braccianti agricoli. Dopo questo gesto, John viene considerato dalla gente un eroe e si reca, insieme con Miranda, nelle vicinanze di un ponte, in cui stanno per passare gli uomini del dittatore Huerta. Ad un tratto, i figli di Miranda vengono uccisi e Juan viene fatto prigioniero. Successivamente, John libera Miranda. I due salgono allora su di un treno. Sul convoglio si trova il governatore Jaime. A quel punto, Juan, per vendicarsi della morte dei suoi figli, uccide senza pensarci molto Jaime. In seguito, i soldati del governatore attaccano il gruppo dei rivoluzionari, che sono comandati da John e Miranda. Nello scontro a fuoco, Mallory viene gravemente ferito e muore sotto gli occhi di Juan.

