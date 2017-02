HOUSE OF LIES 2 / Anticipazioni puntata del 6 febbraio 2017: Jeannie rivela il suo segreto a Tamara!

HOUSE OF LIES 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà tre nuovi episodi di House of Lies 2, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo, l'ottavo ed il nono, dal titolo "Il corridore inciampa", "Meraviglie del mondo" e "Responsabilità". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Malcolm (Larenz Tate) è tornato in città ed ha delle nuove idee per un certo tipo di attività, ma ovviamente rimane sempre senza soldi. Marty (Don Cheadle) viene informato in seguito che dovrà incontrare un cliente importante che è fra i sostenitori dello studio, mentre Doug (Josh Lawson) inizia a valutare diverse candidate presenti su un sito per incontri di un cliente. Cerca anche di convincere Jeannie (Kristen Bell) a valutare qualcuno dei suoi abbinamenti, mentre Marty e Clyde (Ben Schwartz) si trovano in un'altra città per conto del cliente. Mentre Jeannie manda a monte il suo appuntamento a causa della sua lingua lunga, Marty si concentra sull'assistente di Criswell (Michael McDonald), Brynn (Lisa Edelstein), e mentre la seduce scopre che Julianne (Bess Armstrong) ha cercato di non farlo assumere. Jeannie scopre invece che l'appuntamento di Doug ha avuto più successo del previsto e che si trova ancora nel suo apparttamento con la ragazza sconosciuta. Tornato a casa, Marty affronta Malcolm perchè crede che abbia un secondo fine, ma scopre che il padre gli ha nascosto un incidente avuto di recente. Il personale della società viene invitato ad un seminario di introspezione spiriturale, dove la squadra conosce finalmente Sarah (Jenny Slate), la ragazza di Doug. Julianne ferma Marty prima che possa entrare all'incontro, ricordandogli dell'arrivo di un cliente importante e lo invita a fare la scelta giusta per la sua carriera quando scopre che vorrebbe andare a vedere lo spettacolo del figlio. Marty impiega pochi secondi prima di andare via, mentre Clyde fa delle chiare avance a Sarah. La ragazza rivela tutto al fidanzato al suo rientro in albergo, facendogli notare che i suoi colleghi gli mancano di rispetto continuamente. Marty invece decide di parlare senza mezzi termini con Julianne e scopre che l'azienda sta valutando la possibilità di licenziarlo. Prima della fine del party, Doug affronta Clyde e gli manifesta il proprio disappunto riguardo al suo comportamento irrispettoso. L'amico tuttavia crede che sia dovuto al fatto che abbia trovato una fidanzata, mentre Sarah fa notare a Jeannie che potrebbe provare qualcosa per Doug. Dopo aver notato che Tamara (Nia Long) ha un comportamento provocante nei suoi confronti, Marty scopre che il matrimonio della donna è ormai agli sgoccioli, ma fa l'errore di fuggire da quella situazione.

HOUSE OF LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "IL CORRIDORE INCIAMPA" - Marty si ritrova di fronte ad un dilemma di tipo morale quando scopre che ruolo ha avuto uno dei suoi clienti bancari in un'inchiesta di insabbiamento. Intanto, Jeannie cerca di limitare i danni che si potrebbero creare con Pod quando il suo ex fidanzato decide di pubblicare su internet qualcosa di sconvolente. EPISODIO 8 "MERAVIGLIE DEL MONDO" - Jeannie incontra Nate, un corteggiatore improbabile, mentre consulta una compagnia di giocattoli per adulti. Durante l'analisi del caso, Doug rimane folgorato da un'idea per un regalo fuori dalla norma per la sua nuova fidanzata. A casa, Marty si confronta con i problemi d'amore, razza e famiglia in seguito ad un incontro traumatico. Malcolm inizia invece a creare una situazione di stallo fra Marty ed il padre Jeremiah. EPISODIO 9 "RESPONSABILITÀ" - Doug e Clyde devono deporre in una causa contro una società di telecomunicazioni accusata di omissione di soccorso. Doug è molto nervoso, mentre Clyde pensa di essere a posto con la propria coscienza. I due finiranno per dormire nello stesso letto a causa di un errore alla reception. Mogul Michael Carlson rallenterà in modo inspiegabile il tentativo di Marty di chiudere un accordo. Monica inizierà invece a cambiare atteggiamento in seguito allo spettacolo di Roscoe e deciderà di ritornare dall'ex marito. Marty scoprirà tuttavia che ancora una volta ha fatto uso di droghe, così la donna per vendicarsi finirà a letto con il fratello Michael.

© Riproduzione Riservata.