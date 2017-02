I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2 / Anticipazioni e news: la seconda stagione sarà ambientata ancora a Napoli?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2, SARÀ AMBIENTATA SEMPRE A NAPOLI? (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - I bastardi di Pizzofalcone 2 ha avuto molto successo con la sua prima stagione che ha visto l'attore Alessandro Gassman nei panni dell'ispettore Lojacono. Una cosa che è piaciuta molto ai telespettatori della serie, è anche l'ambientazione a Napoli, che è stata molto fedele allo spirito della città, tanto che sono arrivati complimenti persino dal sindaco del capoluogo campano, Luigi De Magistris. Se sarà girata, I bastardi di Pizzofalcone 2 sarà ambientata a Napoli? Ovviamente sì. "Ne sono profondamente innamorato, anche se poi mi sono trasferito a Viareggio e forse ho meno voce in capitolo rispetto a chi la vive tutti i giorni. Credo che Napoli sia tutto, non solo quella che viene fuori da Gomorra o da I Bastardi di Pizzofalcone. È bella proprio perché ha questa tavolozza immensa. Non è solo ‘sole e pizza’ o criminalità organizzata. Ha mille facce. Come diceva Eduardo de Filippo: È un teatro a cielo aperto", ha detto Antonio Folletto a Lettera Donna parlando dello splendore della città.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2, PERCHÉ PROBABILMENTE LO FARANNO (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - I bastardi di Pizzofalcone 2 sarà probabilmente rinnovato per una seconda stagione visto il grande successo che ha avuto la prima. Non c'è ancora la conferma della seconda stagione, ma forse le parole neanche servono visto che lo share della trasmissione, insieme a Rocco Schiavone, è stato tra i più alti che la Rai ha avuto quest'anno. Un altro dei motivi per cui probabilmente I bastardi di Pizzofalcone 2 ci sarà, è che gli attori sono stati entusiasti della serie: soprattutto Alessandro Gassman, che è un attore di rilevanza internazionale, ha adorato il suo personaggio e la città di Napoli, e ha letto tutti i libri di Maurizio di Giovanni per interpretare al meglio il commissario. Se gli stessi attori sono favorevoli affinché ci sia la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone, non vediamo perché la Rai debba dire di no! Questa sera va in onda l'ultima puntata della serie, ed è probabile che al termine di questa sapremo se ci saranno altre puntate.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2, ECCO PERCHÉ ALESSANDRO GASSMAN POTREBBE VOLER INTERPRETARE ANCORA LOJACONO - Non ci sono ancora conferme ufficiali del fatto che I bastardi di Pizzofalcone 2 si farà, ma l'enorme successo avuto dalla serie ci spingono a pensare che sarà proprio così. Senza contare che Alessandro Gassman, l'attore che interpreta l'ispettore Lojacono, è molto affezionato al suo personaggio ed è probabile che anche lui premerà affinché la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone si faccia. "Mi si attaglia bene questo personaggio complesso. Conoscevo già Lojacono da lettore dei polizieschi di De Giovanni, di cui apprezzo l’alta qualità della scrittura, l’introspezione psicologica ben mescolata al meccanismo del thriller - ha detto a Famiglia Cristiana - Una vita tutta in salita, quella dell’ispettore Giuseppe Lojacono, da ricostruire pezzettino per pezzettino dalle macerie. Ma è proprio questa sua debolezza, unita alle sue paure e alle sue amarezze, che lo rende un personaggio verosimile e accattivante".

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2, ANTICIPAZIONI E NEWS: CI SARÀ UNA SECONDA STAGIONE DELLA FICTION? - La domanda non può certo rimanere sopita nelle menti di tutti i fan de I bastardi di Pizzofalcone: verrà realizzata una seconda stagione della serie? I telespettatori di Rai 1 devono prepararsi a dire addio a tutti i protagonisti della fiction ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, dal momento che in prime time - oggi, lunedì 6 febbraio 2017 - prenderà il via il sesto e ultimo appuntamento della prima stagione. Verranno realizzati, dunque, nuovi episodi de I bastardi di Pizzofalcone 2? Proprio de Giovanni ha aperto uno spiraglio carico di speranza sotto questo punto di vista: in primis, sulla propria pagina Facebook ufficiale, visti i primi risultati di audience, de Giovanni aveva sottolineato "Un milione e mezzo di euro al mese per sei mesi dalla produzione solo per la logistica, alberghi, ristoranti, trasporti, che saranno nuovamente spesi per la più che probabile seconda serie...", iniziando una riflessione a proposito dei benefici che la città di Napoli ha portato a casa proprio grazie alla serie. A nessuno era sfuggito il commento in merito ai nuovi, possibili episodi. L'annuncio, dunque, era proprio dietro l'angolo: in seguito, come si legge su TvBlog, de Giovanni - intervenuto presso RunRadio, la radio universitaria del Suor Orsola Benincasa di Napoli - ha confermato che la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone si farà. Contenti? Clicca qui per vedere il post dell'autore direttamente dalla sua pagina Facebook ufficiale.

© Riproduzione Riservata.