I BASTARDI DI PIZZOFALCONE / Anticipazioni ultima puntata 6 febbraio 2017: Lojacono sulle tracce di un bambino rapito

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 6 FEBBRAIO 2017: EPISODIO 6 - Un'ultima prova per nulla semplice per I bastardi di Pizzofalcone: la fiction che vede protagonista Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini torna sul piccolo schermo di Rai 1 stasera, lunedì 6 febbraio 2017, con l'ultima puntata. Tutto il team guidato da l'Ispettore Lojacono - nato, come tutti gli altri, dalla fantasia dell'autore Maurizio de Giovanni - avrà a che fare con un caso davvero complesso, in grado di mozzare il fiato. Un bambino è stato rapito proprio mentre si trovata in gita insieme alla scuola all'interno di un museo di Napoli: il tempo di spostarsi da una sala all'altra, una piccola distrazione, e lui non c'era più. La situazione per Giuseppe Lojacono si farà, se possibile, ancor più complessa, dal momento che il piccolo è il figlio di un importante imprenditore e il nipote di una personalità di spicco della Napoli bene. Personaggi che metteranno in campo tutto il loro potere, l'autorità e anche il denaro possibile per portarlo a casa, e che saranno di conseguenza più esigenti che mai con I bastardi di Pizzofalcone. Tutti gli agenti, come rivelano le anticipazioni, si metteranno sulle tracce del bambino, che è stato rinchiuso in uno scantinato al buio, al freddo, con solo un pupazzo a forma di supereroe. Il caso sarà una prova dura per tutti, e potrà essere superata solo se il gruppo riuscirà ad essere unito: ce la faranno a portare in salvo il bambino?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI E NEWS ULTIMA PUNTATA 6 FEBBRAIO 2017: PARLA ANTONIO FOLLETTO - Lo abbiamo già visto nel cast di Gomorra - La serie, ma Antonio Folletto fa parte anche del cast de I bastardi di Pizzofalcone, la fiction ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni che torna sul piccolo schermo di Rai 1 stasera, lunedì 6 febbraio, con il sesto e ultimo appuntamento relativo alla prima stagione. Folletto interpreta il ruolo di Aragona, e in un'intervista esclusiva rilasciata a LetteraDonna ha raccontato come è arrivato a costruire il personaggio: "Avevamo già a disposizione tantissimo: i romanzi di Maurizio de Giovanni spiegavano approfonditamente il suo carattere. Aragona è oggettivamente un fesso. Il regista Carlo Carlei è stato straordinario con le sue indicazioni. Mi diceva: 'Devi dare la sensazione di uno che ha intuito. Però, anche quando dice la cosa giusta, un po' è scemo'". Pronti a rivedere Aragona in azione né I bastardi di Pizzofalcone?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - In attesa di gustarci l'ultimo appuntamento con I bastardi di Pizzofalcone sul piccolo schermo di Rai 1, diamo uno sguardo veloce a quello che è successo la scorsa settimana. L'episodio s'intitolava Misericordia e si è aperto con un operatore della nettezza urbana che ha trovato un cadavere nei pressi di un bidone della spazzatura. L'ispettore Giuseppe Lojacono ha ricevuto ha telefonata via Skype della figlia, che le ha raccontato un po' di news e gli ha detto che la sua amica Chanel era andato a trovarla a Palermo. Poco dopo ha ricevuto la telefonata che lo informava dell'omicidio e si è recato immediatamente sul posto. La vittima era Angela, un ragazza di colore che lavorava come volontaria in parrocchia assieme al prete Don Michele. Il medico legale ha confermato che la ragazza era morta da poco per numerose ferite da taglio inferte alla schiena. Il giorno dopo Lojacono e Di Nardo hanno interrogato tre ragazzi della parrocchia assieme a don Michele. Angela era nigeriana e aveva un regolare permesso di soggiorno registrato un anno prima. Una ragazza della parrocchia ha riconosciuto in una fato un ragazzo, che la sera dell'omicidio aveva parlato con Angela durante una festa organizzata per un'anziana parrocchiana. Alex Di Nardo nel frattempo proseguiva la sua relazione clandestina con la dottoressa Rosaria, mentre Lojacono e il pubblico ministero Laura Piras cercavano di non far scoprire la loro storia d'amore. Una donna si è presentata in commissariato, dicendo di avere informazioni importanti su Don Michele, definendolo un peccatore. Infatti secondo lei il parroco intratteneva una relazione con Angela e aveva portato delle fotografie che mostravano la ragazza e il prete in atteggiamenti affettuosi. Don Michele ha confermato che si volevano molto bene, ma che non avevano una storia o una relazione di altro tipo. I risultati dell'autopsia non hanno aggiunto nulla a quanto già non si sapesse, anche perché l'arma del delitto, un coltello a serramanico, non era stata ritrovata. Intanto gli altri due agenti in un bar hanno trovato Jamal, un ragazzo di colore che conosceva Angela, e hanno cominciato un inseguimento a piedi. Il ragazzo però è fuggito, lasciando il caso ancora avvolto dal mistero. Alex ha fatto una sorpresa alla dottoressa Rosaria, portandole la colazione a letto, e quest'ultima le ha chiesto di rimanere a dormire con lei almeno una notte. Alex ha risposto che non era facile parlare della loro storia ai suoi genitori, in particolare a sua madre, un uomo molto all'antica. Nel frattempo l'agente Ottavia si è recata in chiesa per scoprire qualcosa su Don Michele e una delle parrocchiane le ha detto che prima lavorava in una parrocchia di Caserta, dove aveva conosciuto Angela tempo prima. Si scopre che il parroco e la ragazza avevano aiutato tra prostitute nigeriana a fuggire dai rispettivi papponi e il commissario Lojacono ha evidenziato che Angela poteva essere stata uccisa proprio per questo motivo. Il commissario ha scoperto una pista che portava ad un protettore di prostitute e lo ha arrestato dopo che aveva alzato le mani ad una minorenne. Purtroppo non era lui il colpevole dell'omicidio, visto che non sapeva niente dell'attività organizzata da Angela e da don Michele per far scappare le ragazze. Jamal viene arrestato e si scopre che è il fratello di Angela e non sapeva nemmeno che fosse stata uccisa. Inoltre viene a galla che a Caserta la ragazza faceva la prostituta. La proprietaria del ristorante dove va sempre a mangiare Lojacono scopre che l'ispettore ha una storia con il pm Piras, ma promette di non dirlo a nessuno. Secondo quanto scoperto da Lojacono l'assassino è uno dei volontari della chiesa, ma non riesce ad individuare quale. Con uno stratagemma Lojacono riesce a scoprire che il colpevole dell'omicidio di Angela è Marzio. Il movente è stata la gelosia che provava nei confronti del rapporto privilegiato che la ragazza aveva con Don Michele, visto che era innamorato di lei da molto tempo.

