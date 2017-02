I VIP DEL WEB/ Dagli influencer agli youtuber: Favij e Sofia Viscardi (PresaDiretta, 6 febbraio 2017)

I VIP DEL WEB, LE STAR DELLA NUOVA GENERAZIONE: DAGLI INFLUENCER AGLI YOUTUBER, FAVIJ E SOFIA VISCARDI (PRESADIRETTA, 6 FEBBRAIO 2017) - L'avvento di Internet ha rivoluzionato il mondo e le relazioni, riuscendo a spaziare in diversi campi della vita. A trarne maggiormente vantaggio il settore del commercio e della moda, ma anche il settore della consulenza, i servizi e molto altro ancora. E' in questa rete fatta di dati ad alta velocità che si formano le nuove star, i Popolari del Web, i vip del momento che riescono a raggiungere il proprio pubblico a larga scala e semplicemente grazie all'ausilio di smartphone e computer. Le piattaforme social si sono trasformate nel tempo, a partire da Facebook che ha visto i natali come piazza virtuale in cui ritrovare i vecchi amici o mantenere i rapporti nonostante la distanza, fino a Instagram che è diventato un vero e proprio instant contact con cui mantenersi aggiornati sulle star preferite o condividere scatti e istantanee della propria vita. Simboli del nuovo modello della nostra società, lo youtuber Favij e Sofia Viscardi, pilastro della moda, hanno raggiunto l'apice del successo semplicemente sfruttando i social network.

POPOLARI DEL WEB, I VIP DELLA NUOVA GENERAZIONE: DAGLI INFLUENCER AGLI YOUTUBER, FAVIJ E SOFIA VISCARDI (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Snapchat, Twitter,YouTube, Facebook: milioni di utenti girano all'interno delle piattaforme social per i motivi più disparati e spesso non escono al di fuori di quelle mura. Lo dimostra il crescendo della domanda riguardo agli spazi pubblicitari offerti da ogni colosso del web, e che permette una grande visibilità non solo ai marchi più conosciuti, ma anche al singolo venditore o imprenditore. Piccola o grande che sia l'attività, l'importante è che esista virtualmente, che possa fornire un punto di riferimento social ai propri utenti. In un mondo in cui chiunque ormai ha più profili sulle diverse piattaforme, la pubblicità muove un nuovo passo in avanti, grazie alla presenza di talent scout del web, che mirano a scoprire i nuovi talenti dell'online. Favij, nome d'arte di Lorenzo Ostuni, è riuscito infatti a superare gli 1,6 milioni di follower ed a conquistare il trono di quello che è alla fine un grande impero. Suoi punti di forza la simpatia e l'originalità, oltre alla passione per i videogiochi che lo hanno portato a condividere quello che è "un canale di sfogo, che viene fuori durante quei video", come ha sottolineato in un'intervista a La Stampa. 19 anni appena d'età ma tanta passione. Sofia Viscardi ha segnato un altro goal grazie al suo primo libro "Succede", edito Mondadori e presentato alla BookCity 2016 a Milano lo scorso novembre. 60 mila di copie registrate al debutto e la conferma di aver raggiunto il successo fra le sue coetanee. Nonostante questo, Sofia rimane una ragazza con i piedi ben piantati per terra, nonostante le sue ammiratrici abbiano preso letteralmente d'assalto il BASE di Milano durante la presentazione del romanzo.

