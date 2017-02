IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: non solo fiction per Giuliana De Sio? (oggi, 6 febbraio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA E NEWS: NON SOLO FICION PER GIULIANA DE SIO? - Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo non andrà in onda questa settimana: tutte le reti si sono organizzate di conseguenza, dal momento che su Rai 1 - a partire dal prossimo 7 febbraio - prenderà il via la nuova edizione del Festival di Sanremo. La quinta puntata della fiction Ares andrà in scena, con ogni probabilità, il prossimo 17 febbraio, e al centro ci sarà proprio il personaggio interpretato da Giuliana De Sio, Annalisa Bottelli: di recente, l’attrice si è raccontata in esclusiva sulle pagine di Panorama, spiegando qual è il suo sogno, quel è il suo bilancio dopo 40 anni di carriera. “Quarant’anni nei quali mi sono tolta parecchie soddisfazioni, perché questo mestiere mi ha dato tanto e mi ha permesso di lavorare con grandi artisti. Spesso mi chiedono che fiction sono di fare” ha ammesso “ma il mio sogno è un grande ruolo al cinema, diretta da alcuni registi che stimo e con cui non ho mai lavorato”: sul web circola anche un’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Oggi, secondo cui la De Sio sarebbe stata contattata per prendere parte, in qualità di concorrente, alla prossima edizione di Ballando con le stelle. La vedremo davvero alle prese con passi di danza e coreografie? Non resta che attendere per scoprirlo: quello che è certo, è che l’attrice tornerà protagonista in prime time, ne Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo, la prossima settimana…

© Riproduzione Riservata.