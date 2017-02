IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 7 febbraio: qual è il grande mistero di Lucas?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 7 FEBBRAIO: COSA NASCONDONO LUCAS E SEVERO? - Non c'è mai tempo per la tranquillità all'interno della complicata famiglia Santacruz. Ne avremo ulteriore conferma nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani su Canale 5 nella quale la stranezza del comportamento di Lucas desterà qualche preoccupazione in Sol. Proprio ora che potranno essere felici insieme, grazie alla morte di Eliseo, il dottore mentirà davanti alla fidanzata non dandole alcuna spiegazione in merito alle sue continue assenze da Puente Viejo. Cosa nasconde questa volta Moliner? Si tratta di un altro paziente problematico, come già accaduto in passato, o ci sarà sotto dell'altro? Per cercare di scoprire la verità, Sol si rivolgerà a Candela, la quale a sua volta cercherà di mettere alle strette Severo: Santacruz sarà a conoscenza delle vere intenzioni del futuro cognato? Se sì, la verità giungerà finalmente a galla? E se si trattasse finalmente di una buona notizia? Nel frattempo Hernando Dos Casas continuerà il suo processo di avvicinamento a Beatriz, che sembrerà essere meno tesa di un tempo nei confronti del suo tutore. Anche la presenza di Elias sarà particolarmente gradita alla presenza della giovane Mella, che molto presto potrà anche rallegrarsi di una nuova inquilina nella tenuta dei Los Manantiales: quale sarà l'incredibile notizia di Hernando?

