IMPIEGATO DEL MESE/ Su Cielo il film con Dane Cook e Jessica Simpson

IMPIEGATO DEL MESE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Impiegato del mese è il film in onda su Cielo oggi, lunedì 6 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola pellicola cinematografica americana dal genere commedia che è stata pubblicata nel 2006 e diretta dal regista Greg Coolidge. Il cast vede la partecipazione degli attori Dane Cook e Jessica Simpson, che ricoprono i ruoli di protagonisti della vicenda narrata nel film. Il film ha ottenuto una nomina per il premio Teen Choice per la migliore attrice di un film appartenente al genere commedia. Come detto precedentemente il film appartiene al genere commedia e il target di età adatto a questa pellicola ricopre tutte le persone al di sopra dei 13 anni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IMPIEGATO DEL MESE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film inizia con il mostrare il personaggio principale Zack Bradley mentre è intento a svolgere diverse attività all’interno del centro commerciale, come giocare a carta, forbice e sasso per guadagnarsi burro di arachidi o pasticciare la foto di Vince Downey, ossia l’impiegato più produttivo del supermarket, che viene premiato con un riconoscimento speciale da 17 mesi circa. Zack risulta essere un inscatolatore, ossia la persona con il grado più basso, mentre Vince è il capo cassiere. Durante la cerimonia di premiazione per Vince, viene anche annunciato l’inserimento di un nuovo impiegato. Sarà proprio questo avvenimento a spingere Zack a migliorare il suo modo di lavorare per poter conquistare la sua prima stella di impiegato del mese. Inizialmente troverà qualche difficoltà, ma riuscirà a mettersi in regola e riuscendo a conquistare il consenso dei capi e la sua prima stellina. A causa della morte di un cassiere e di una ispezione a sorpresa viene organizzata una riunione straordinaria, dove gli impiegati vengono avvisati che non devono esserci file alle casse per nessun motivo. Zack si propone volontario per ricoprire il ruolo, e gli viene offerto anche il modo di fare pratica. Allo stesso tempo i miglioramenti effettuati dal personaggi principale gli danno modo di uscire con la nuova impiegata del supermercato e di guadagnare altre stelline, scatenando l’invidia di Vince. Per un errore di Zack uno dei suoi amici viene licenziato, e nel cercare di riparare le cose arriva a chiedere scusa per il suo comportamento, chiedendo le dimissioni per poter fare rientrare il suo amico, che invece lo perdonerà dicendogli che è contento di aver perso il lavoro, e gli assicura il sostegno per la gara che avrà come premio un’automobile del 2005. Nel finale verrà disputato uno spareggio tra Zack e Vince a chi inscatola più velocemente, vedendo come vincitore Vince. Però dopo un’attenta analisi dei video realizzati mediante il sistema di videosorveglianza si scopre che durante la gara Downey ha barato, dando prodotti gratis per tutto l’anno. In questo modo il premio passa a Zack, facendogli vincere la macchina.

